Węgry: Szef MSZ: dostaliśmy projekt umowy o zakupie rosyjskiej szczepionki

Węgry otrzymały od Rosji projekt umowy o zakupie rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi – powiedział w środę szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto agencji MTI w przerwie obrad rządu.

Szijjarto oznajmił, że rozmawiał przez telefon z ministrem zdrowia Rosji Michaiłem Muraszką, który jest też współprzewodniczącym dwustronnej międzyrządowej komisji gospodarczej.

Jak podkreślił Szijjarto, Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, odpowiadający za sprzedaż szczepionki, przesłał stronie węgierskiej projekt umowy, który może stać się podstawą dostarczenia szczepionki na Węgry.

Dwa węgierskie portale podały tymczasem, że władze węgierskie udzieliły już zgody na szczepienie rosyjskim preparatem.

Szef węgierskiej dyplomacji podkreślił, że "goni nas czas", gdyż codziennie około 100 osób umiera na Węgrzech na Covid-19, a ograniczenia przeciwepidemiczne przynoszą węgierskiej gospodarce straty rzędu 10 mld forintów (28 mln euro) dziennie.

Szijjarto oświadczył, że rozwiązaniem problemu jest jak najszybsze sprowadzenie na Węgry dużej ilości skutecznej i bezpiecznej szczepionki oraz podanie jej ludności.

Według ministra obecnie przebywają w Rosji eksperci węgierskiego Krajowego Instytutu Leków i Żywności (OGYEI), którzy sprawdzają proces produkcji rosyjskiej szczepionki. W czwartek będą kontynuować w Moskwie konsultacje.

Szijjarto powiedział, że jeśli po wizytach w fabryce oraz przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji OGYEI zdecyduje się udzielić zgody na wykorzystywanie na Węgrzech w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego rosyjskiej szczepionki, to będzie można podpisać porozumienie o dostarczeniu na Węgry dużej ilości bezpiecznej szczepionki.

Wcześniej węgierski portal Index podał, powołując się na uzyskane przez siebie informacje, że OGYEI zakończył trwającą od początku grudnia analizę liczącej kilka tysięcy stron dokumentacji dotyczącej szczepionki Sputnik i zgodził się na wydanie zezwolenia na jej użycie. Aby mogła ona zostać dostarczona na Węgry, konieczny jest jeszcze pozytywny wynik badań laboratoryjnych Narodowego Centrum Zdrowia (NNK).

Ponieważ Węgry należą do UE, to na wykorzystanie każdej szczepionki na ich terytorium musi wydać zgodę Europejska Agencja Leków (EMA). EMA poinformowała wcześniej portal Index, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej na terenie UE można w specjalnej procedurze w sytuacji zagrożenia tymczasowo wprowadzić do obrotu także produkt nie mający zgody EMA, wtedy jednak odpowiedzialność za jego użycie spoczywałaby na władzach Węgier.

Nieco później inny portal, Origo podał, że władze węgierskie udzieliły już zgody na szczepienie zarówno rosyjskim preparatem Sputnik, jak i szczepionką AstraZeneca.

Dotychczas zaszczepiono na Węgrzech przeciw Covid-19 130 tys. osób preparatami Pfizera lub Moderny, z czego 120 tys. to pracownicy służby zdrowia, a pozostali - mieszkańcy domów opieki dla osób starszych. Władze podkreślają, że tempo szczepienia zależy od tempa dostarczania szczepionek.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska