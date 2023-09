Węgry: Szef MSZ: krytykowanie przez Szwecję naszej demokracji i żądania ratyfikacji jej przyjęcia do NATO to sprzeczność

Wzywanie węgierskich parlamentarzystów do ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO oraz ciągłe oskarżanie ich, że zniszczyli demokrację w swoim kraju, to dwie sprzeczne sprawy – napisał minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w liście do szefa szwedzkiej dyplomacji Tobiasa Billstroma.

Szijjarto odniósł się do szwedzkiego filmu edukacyjnego dla uczniów, który przedstawia proces pogarszania się stanu węgierskiej demokracji od 2010 roku, czyli od dojścia do władzy Viktora Orbana.

W liście opublikowanym w czwartek na Facebooku Szijjarto przypomniał, że sam Billstrom zainicjował szereg spotkań z nim w sprawie ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO przez węgierski parlament.

"Mam nadzieję, że rozumie pan sprzeczność pomiędzy tymi dwoma zjawiskami: wzywanie węgierskich parlamentarzystów do ratyfikacji waszej akcesji do NATO oraz ciągłe oskarżanie ich, że zniszczyli demokrację na Węgrzech" - napisał Szijjarto. "Ta sprzeczność stała się teraz jeszcze bardziej wyraźna i nie pomaga w podnoszonych przez waszych żądaniach. Mam nadzieję, że w końcu sprawa ta zostanie potraktowana poważnie" - dodał.

W środę w sprawie filmu wypowiedział się również szef kancelarii premiera Gergely Gulyas. "Jeśli to prawda, że film jest pokazywany w szkołach państwowych, oznacza to, że Szwecja robi wszystko, aby uniemożliwić Węgrom ratyfikację przystąpienia do NATO" - powiedział.

Spośród wszystkich członków NATO jedynie Turcja i Węgry nie ratyfikowały jeszcze akcesji Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Członkowie rządu Orbana powtarzają, że Węgry nie będą ostatnim krajem NATO, który dokona ratyfikacji.

W reakcji na lipcową zgodę prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana na przekazanie sprawy ratyfikacji tureckiemu parlamentowi na początku sierpnia zwołano na wniosek opozycji nadzwyczajną sesję parlamentu Węgier, jednak posłowie koalicji Fidesz-KDNP zbojkotowali posiedzenie.

Pod koniec sierpnia węgierski dziennik "Nepszava" informował, że w porządku obrad jesiennej sesji parlamentu Węgier, która rozpocznie się 25 września, nie ma głosowania nad przystąpieniem Szwecji do Sojuszu.

Wnioski Finlandii i Szwecji o przystąpienie do NATO zostały złożone w węgierskim parlamencie ponad rok temu. Głosowanie nad wnioskiem fińskim odbyło się pod koniec marca, zaraz przed głosowaniem w tej sprawie w parlamencie tureckim.

Finlandia została 31. członkiem Sojuszu 4 kwietnia.

Z Budapesztu Marcin Furdyna