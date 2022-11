Węgry: Szef MSZ: niemiecka minister nie rozumie sytuacji, będziemy wspierać Kijów na poziomie bilateralnym

Minister spraw zagranicznych Niemiec nie rozumie sytuacji: nasza odmowa kolejnej wspólnej unijnej pożyczki nie jest kwestią taktyczną, lecz zasadniczą. Będziemy wspierać Ukrainę, ale na poziomie bilateralnym - napisał w piątek na Facebooku minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

Była to odpowiedź na krytykę szefowej niemieckiej dyplomacji Annaleny Baerbock, która w czwartek wyraziła niezadowolenie w związku ze sprzeciwem Budapesztu wobec propozycji Komisji Europejskiej przyznania wartej 18 mld euro pomocy finansowej Ukrainie.

"Nasze finansowe, humanitarne wsparcie (dla Ukrainy - PAP) w ramach pomocy zimowej nie jest normalną europejską sprawą, w której gra się w pokera i bez końca negocjuje o środkach finansowych" - powiedziała Baerbock, cytowana przez "Politico". Kilku unijnych urzędników i dyplomatów powiedziało portalowi, że Budapeszt uprawia taktykę szantażu w grze o odblokowanie funduszy unijnych.

"Naszym zdaniem wspólna europejska przyszłość nie jest wspólnym europejskim zadłużeniem. Przyszłość Europy nie leży w gromadzeniu gór długu" - dodał Szijjarto. Podkreślił jednocześnie, że Budapeszt jest gotowy dalej wspierać Ukrainę "dokładnie tak, jak to robiliśmy do tej pory, czyli na poziomie bilateralnym".

Baerbock wezwała ponadto Budapeszt i Stambuł do ratyfikowania przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO. W środę szef kancelarii premiera Orbana Gergely Gulyas zaznaczył, że dwa państwa nordyckie mogą liczyć na Węgry i głosowanie nad ich akcesją do Sojuszu Północnoatlantyckiego odbędzie się przed końcem roku.