Węgry: Szef MSZ po atakach w Austrii: czas uderzyć na alarm w Europie

Do Europy wdarła się niesłychana fala terroryzmu i czas uderzyć na alarm oraz zewrzeć szyki na kontynencie wobec tego zjawiska – oświadczył we wtorek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto na Facebooku po zamachach w Wiedniu.

"Na kontynent wdarła się niesłychana fala terroryzmu, czas uderzyć na alarm i czas, by Europa zjednoczyła się w obliczu osób grożących terroryzmem i terrorystów. Trzeba zdawać sobie sprawę, że atakowane jest bezpieczeństwo Europy, a wraz z nim europejski model życia" - napisał minister.

"Europa i europejskie narody muszą się obronić przed rozprzestrzeniającą się niedorzeczną przemocą, bo inaczej będzie źle" - dodał.

Zapewnił też, że Austria może liczyć na Węgry.

W trakcie jednego z ataków, do jakich doszło w poniedziałek wieczorem w śródmieściu Wiednia, zginęło czworo cywilów i jeden napastnik, który został zastrzelony przez policję. Szef MSW Austrii Karl Nehammer oświadczył, że był on zwolennikiem dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS). Siły specjalne ścigają pozostałych terrorystów, którzy uczestniczyli w strzelaninie.