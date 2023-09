Węgry: Szef MSZ spotka się z Ławrowem i zachęca ministrów państw zachodnich do tego samego

Spotkam się oczywiście z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem w tym tygodniu i chciałbym, aby jak najwięcej moich zachodnioeuropejskich kolegów zrobiło to samo – powiedział przebywający w Nowym Jorku z okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

Podkreślił, że ONZ została stworzona właśnie do tego, aby przeciwne strony mogły ze sobą rozmawiać.

"Świat powinien wykorzystać ten tydzień, aby zaprowadzić pokój na Ukrainie. Tutaj są Rosjanie, tutaj są Ukraińcy, tutaj są Amerykanie, Francuzi i tutaj byłaby okazja, aby wszyscy porozmawiali ze sobą na tak zwanym neutralnym gruncie" - powiedział Szijjarto.

Nie będzie to pierwsze spotkanie Szijjarto z Ławrowem po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Podczas swoich podróży do Rosji spotykał się on też z innymi politykami, w tym z Aleksandrem Nowakiem, wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy energetyczne.

W lutym Szijjarto udał się również do Mińska, co uzasadniał koniecznością podtrzymywania kanałów łączności. W połowie września został za tę "sprzeczną z polityką Unii Europejskiej wobec Białorusi i Rosji" wizytę skrytykowany w rezolucji Parlamentu Europejskiego.

Z Budapesztu Marcin Furdyna