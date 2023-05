Węgry: Szef MSZ w Pekinie: będziemy ściśle współpracować z Chinami w kwestii pokoju na Ukrainie

Cieszymy się, że Chiny podejmują wysiłki w kierunku pokoju na Ukrainie. Będziemy ściśle współpracować w tym zakresie w nadchodzącym okresie - powiedział w poniedziałek minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto podczas swojej wizyty w Pekinie.

Szijjarto podkreślił też, że sama inicjatywa pokojowa Chin jest cenna, ponieważ w kontekście sytuacji na Ukrainie wszyscy mówią o wojnie.

"W kontrze do tego musimy ciągle wzmacniać głos obozu pokojowego, aby było jasne, że globalna większość jest bardzo za pokojem. A Chiny z pewnością mają do odegrania kluczową rolę we wzmacnianiu głosu pokojowego" - dodał polityk.

W poniedziałek Szijjarto przeprowadził rozmowy ze swoim chińskim odpowiednikiem Qin Gangiem. Prócz tematu wojny na Ukrainie omawiano również współpracę gospodarczą, w tym chińskie inwestycje na Węgrzech w postaci fabryk baterii do samochodów elektrycznych.

"Nie chcemy, aby doszło do pogorszenia stosunków między Europą a Chinami. Nie postrzegamy Chin jako zagrożenia, ale jako kraj, z którym mamy ogromne możliwości współpracy" - napisał wcześniej Szijjarto na Facebooku.

"Nasz kraj stał się punktem spotkań dla współzależnych inwestycji zachodnioeuropejskich i chińskich. Wyraźnie rozumiemy, że europejski przemysł motoryzacyjny nie może z powodzeniem przejść do ery elektrycznej bez udziału chińskich dostawców" - dodał polityk.

W poniedziałek szef węgierskiej dyplomacji spotkał się również z chińskim ministrem handlu i szefami kilku dużych chińskich firm.

Szijjarto napisał też, że w ramach chińsko-węgierskiej współpracy technologicznej firma Huawei uruchomi program stypendialny na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej w Budapeszcie.

W sierpniu 2022 roku węgierski rząd poinformował, że chińska firma CATL zainwestuje 7,3 mld euro w fabrykę baterii w Debreczynie we wschodniej części kraju. Jest to największa zagraniczna inwestycja w historii Węgier. Z kolei we wtorek Szijjarto ogłosił, że w odpowiedzi na potrzeby BMW powstanie kolejna duża chińska fabryka baterii, również w Debreczynie.

Nowe inwestycje w fabryki baterii spotykają się jednak z coraz większymi protestami społecznymi, między innymi w związku z obawami o wykorzystanie zasobów wodnych.

