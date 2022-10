Węgry: Szef MSZ: zapobiegliśmy sankcjom, które zagrażają bezpieczeństwu dostaw energii

Po raz kolejny udało nam się zapobiec sankcjom, które zagrażają bezpieczeństwu dostaw energii na Węgry i szkodzą narodowi węgierskiemu. Będziemy nadal bronić węgierskich interesów narodowych – napisał we wtorek późnym wieczorem na Facebooku minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

"Prowadziliśmy twarde negocjacje i osiągnęliśmy to, że limit cen na ropę nie ma zastosowania do transportu ropy przez rurociągi (w ten sposób pozyskujemy surowiec, który ma zasadnicze znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego), a w nagłych przypadkach również do transportu morskiego" - zaznaczył minister.

W czerwcu w trakcie negocjacji nad szóstym pakietem sankcji Węgry przeforsowały możliwość sprowadzania ropy naftowej z Rosji rurociągami ze względu na położenie geograficzne niektórych państw, skutkujące szczególnym uzależnieniem gospodarek od rosyjskich źródeł energii.

Szijjarto podkreślił, że z ósmego pakietu sankcji przeciw Rosji wyłączono też sprawy dotyczące energii jądrowej, dlatego rozbudowa elektrowni w Paksu, za co odpowiedzialny jest rosyjski Rosatom, nie jest zagrożona. "Do listy sankcji nie dodano również żadnej instytucji ważnej dla współpracy w zakresie badań i rozwoju jądrowego" - dodał Szijjarto.

Szef węgierskiej dyplomacji opublikował swoje oświadczenie zaraz po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli UE, podczas którego zawarto porozumienie dotyczące ósmego pakietu sankcji wobec Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę.

Nie wszyscy członkowie UE są zadowoleni z przyjętych rozwiązań. "Czas mocnych pakietów minął, a czytając przedłożone dokumenty, czasami ma się wrażenie, że więcej jest wyjątków niż samych sankcji" - powiedział w środę szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis.

W ostatnich tygodniach rząd w Budapeszcie ostro krytykował unijne sankcje na Rosję zapowiadając jednocześnie, że nie poprze kolejnego pakietu, jeśli będzie obejmować kwestie energetyczne (m. in. limit cen na gaz) i działać na szkodę węgierskiego interesu narodowego. W najbliższym czasie mają być również rozpisane narodowe konsultacje, podczas których rząd Fidesz-KDNP zapyta społeczeństwo o poparcie dla sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.

Z Budapesztu Marcin Furdyna

