Węgry: Szef parlamentu ostrzega przed wejściem Szwecji i Finlandii do NATO

Przewodniczący węgierskiego parlamentu Laszlo Koever ostrzegł przed planowanym wejściem Szwecji i Finlandii do NATO. Jak powiedział w piątek wieczorem w wywiadzie dla stacji telewizyjnej HirTV, akcesja tych państw do Sojuszu zwiększy prawdopodobieństwo konfliktu militarnego.

Jego zdaniem oba te kraje tak długo nie będą gotowe do wejścia do Sojuszu, jak długo nie zaakceptuje tego formalnie Turcja.

Koever zarzucił NATO i Unii Europejskiej, że nie robią nic, by przywrócić pokój na Ukrainie.

"Dostarczając broń stały się częścią konfliktu" - powiedział szef węgierskiego parlamentu.

Parlament Węgier rozpoczął 1 marca długo oczekiwaną debatę nad przyjęciem Finlandii i Szwecji do NATO, jednak jak się oczekuje zagłosuje nad protokołami akcesyjnymi dopiero w drugiej połowie marca.

Węgry to ostatni obok Turcji kraj Sojuszu, który nie zatwierdził jeszcze przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO. Rozmowy Turcji z dwoma krajami nordyckimi, dotyczące przystąpienia tych państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostaną wznowione 9 marca.