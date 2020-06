Węgry: Szef parlamentu: w rocznicę Traktatu w Trianon koncentrujmy się na osiągnięciach

W 100. rocznicę Traktatu w Trianon, na mocy którego Węgry straciły 2/3 terytorium, należy się skoncentrować na osiągnięciach ostatniego stulecia – oświadczył szef węgierskiego parlamentu Laszlo Koever w środowym wywiadzie dla dziennika „Magyar Nemzet”.

"W obecną rocznicę trzeba się skoncentrować na osiągnięciach stulecia, które upłynęło od decyzji w Trianon. Na tym, że skazany na śmierć kraj i naród nie tylko żyje, ale jego oddzielone części osobno i wspólnie wzbogaciły świat i Europę, co może nas napawać słuszną dumą. A jeśli chodzi o przyszłość, trzeba wierzyć w wieczną sprawiedliwość Boską" - oznajmił Koever.

Traktat został zawarty w Trianon 4 czerwca 1920 roku między państwami Ententy i Węgrami, po klęsce Austro-Węgier w I wojnie światowej i ich rozpadzie. Na jego mocy Węgry utraciły dwie trzecie terytorium Królestwa Węgierskiego, przede wszystkim na rzecz nowo proklamowanych Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacji, a także Rumunii. Węgry straciły też 62 proc. ludności, z czego 30 proc. stanowili etniczni Węgrzy.

Koever ocenił, że utrata terytoriów na mocy Traktatu w Trianon stanowi jedną z największych tragedii w historii Węgier. Nawiązując do walk z Turkami powiedział: "Najpierw krwią, a potem dwoma trzecimi kraju zapłaciliśmy za to, że poważnie traktowaliśmy fakt, iż jesteśmy basztą obronną chrześcijańskiego Zachodu".

Pytany o stosunki z krajami sąsiednimi, które skorzystały na "dyktacie" w Trianon, Koever podkreślił, że jeszcze przed zawarciem Traktatu węgierska inteligencja stała na stanowisku, że "żyjemy we wspólnej ojczyźnie - w węższym sensie w Kotlinie Panońskiej, a w szerszym w Europie Środkowej". Według niego jeśli się lekceważy tę wspólnotę losów, można się skupiać tylko na tragediach innych, a "radość z cudzego nieszczęścia jest rzeczą przemijającą".

"My to zrozumieliśmy i chcemy otworzyć w XXI wieku nową epokę, opartą o postawę +Razem płaczemy, razem się śmiejemy". Jest coraz bardziej oczywiste, że powinniśmy się obawiać nie siebie nawzajem, tylko sił, które chcą nas pozbawić tożsamości narodowej i suwerenności" - oznajmił.

Pytany o kwestię autonomii dla mniejszości węgierskich w krajach ościennych, Koever oświadczył, że kraje Europy Zachodniej zawsze patrzyły z góry na Europę Środkową i dlatego nie uważają, że to, co należy się Baskom, Niemcom w Belgii czy Szwedom w Finlandii, przysługuje też Węgrom.

"Jedna dziesiąta ludności Unii Europejskiej, 50 mln ludzi żyje na ziemi swych przodków jako mniejszość, ale w Brukseli ich problemy i dążenia są spychane na plan dalszy przez ruchy prowadzące coraz bardziej agresywną i podstępną kampanię o akceptację niezliczonych już wersji zboczeń albo przez sprawę nielegalnych imigrantów" - ocenił.

Dodał, że "te tak zwane mniejszości" są znakomitym narzędziem w rozbijaniu kultury europejskiej, co jest warunkiem centralizacji imperium.

Koevera zapytano też o znowelizowaną 26 maja 2010 roku ustawę o obywatelstwie, która pozwoliła osobom narodowości węgierskiej ubiegać się o obywatelstwo bez konieczności mieszkania na Węgrzech. Według niego było to ogromnym impulsem do ponownego zjednoczenia narodu ponad granicami, nie sprawdziły się też obawy, że może dojść do fali imigracji Węgrów z państw ościennych.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska