Węgry: Szefowie dyplomacji Węgier i Słowacji oceniają stosunki jako znakomite

Jako bardzo dobre ocenili we wtorek stosunki dwustronne między Węgrami i Słowacją szefowie dyplomacji obu krajów Peter Szijjarto i Ivan Korczok. Zapowiedzieli nowe inwestycje, przyznali jednak, że inaczej oceniają Traktat z Trianon sprzed 100 lat.

Sziijarto oświadczył po spotkaniu z Korczokiem w Budapeszcie, że współpraca dwustronna nigdy w historii nie była tak znakomita jak obecnie i rząd Węgier przypisuje jej strategiczne znaczenie. Dodał, że pandemia koronawirusa jeszcze wzmocniła kontakty, gdyż np. Słowacja pomogła w sprowadzeniu do domu 93 Węgrów, a Węgry 53 Słowaków.

Z poglądem tym zgodził się Korczok, który podkreślił, że bardzo dobry stan obecnych stosunków jest wynikiem pracy wykonanej w ciągu ostatnich lat, a słowacko-węgierskie porozumienie sprzed 25 lat "zawiera wszystko, co potrzebne do rozwijania stosunków". O pandemii powiedział, że obu krajom udało się zapanować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pomagały sobie nawzajem, ale "obywatele chcą wreszcie zobaczyć skutki tej trudnej, 2-miesięcznej walki".

Szijjarto poinformował, że pod koniec lata będzie gotowy most łączący Komarom i Komarno, do 2022 r. powstanie sześć nowych przejść granicznych, w tym trzy nowe mosty przez rzekę Ipolę, do 2024 r. zostanie znacznie zwiększona przepustowość interkonektora łączącego systemy gazociągowe obu krajów, a do końca roku zostaną połączone ich sieci wysokiego napięcia.

Według Korczoka dwustronne inwestycje energetyczne przyczynią się nie tylko do bezpieczeństwa obu krajów, ale też całej Europy.

Słowacki minister dodał, że dwa kraje inaczej oceniają Traktat z Trianon z 1920 r., którego 100. rocznica przypada w czwartek, ale zastrzegł: "nasza odpowiedzialność polega na tym, by historia nie oddzielała nas od siebie, chociaż nie zawsze nas łączy". "Niech każdy ocenia historię tak, jak uważa za istotne, ale nadal pracujmy nad rozwijaniem kontaktów" - dodał.

Szijjarto potwierdził, że rocznica Trianon oznacza kompletnie co innego dla Węgrów i Słowaków, a przyszła dobra współpraca zależy od tego, czy "będziemy potrafili uszanować nawzajem swoje uczucia".

Węgierski minister zaprosił do odwiedzenia Węgier premiera Słowacji Igora Matovicza. Korczok wyraził zaś przekonanie, że rocznica Trianon nie obciążyła stosunków dwustronnych.

Po rozpadzie Austro-Węgier Węgry straciły ponad dwie trzecie terytoriów, które należały wcześniej do Królestwa Węgier, przede wszystkim na rzecz nowo proklamowanych Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacji, a Siedmiogród został przyłączony do Rumunii. Ten stan rzeczy usankcjonował Traktat z Trianon z 4 czerwca 1920 roku. Na Słowacji żyje obecnie półmilionowa mniejszość węgierska.

Bieżący rok został ze względu na 100. rocznicę Traktatu ogłoszony na Węgrzech Rokiem Jedności Narodowej.

Szijjarto podkreślił, że Słowacja jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Węgier, a dwustronne obroty przekraczają 10,5 mld euro. Słowacja jest też trzecim pod względem popularności celem inwestycji węgierskich.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska