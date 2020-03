Węgry: Szijjarto: LOT przetransportuje do domu Węgrów z Azji i Ameryki Pn.

Dzięki polskim liniom lotniczym LOT wielu Węgrów może wrócić do domu i w następnych dniach oraz tygodniach przetransportują one Węgrów z Azji i Ameryki Północnej – poinformował we wtorek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

"Właśnie poczyniliśmy uzgodnienia telefoniczne z polskim ministrem spaw zagranicznych, moim kolegą i przyjacielem Jackiem Czaputowiczem.(…) W następnych dniach i tygodniach sprowadzimy do domu na pokładzie samolotów LOT wielu Węgrów również z Azji i Ameryki Północnej" - napisał Szijjarto.

Dzień wcześniej węgierski minister napisał na Facebooku, że dzięki wysiłkom ambasady Węgier w Polsce, węgierskiego konsulatu w Krakowie oraz wicekonsulatu we Wrocławiu w Budapeszcie wylądował rejs specjalny LOT z 34 Węgrami na pokładzie.

"Podobnie jak wielu Węgrów, tak samo wielu Polaków utknęło za granicą z powodu trudności w transporcie lotniczym. Dlatego uzgodniliśmy, że nadal będziemy ściśle współpracować w organizowaniu ratowniczych rejsów polskich linii lotniczych LOT" - podkreślił Szijjarto we wtorek.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska