Węgry: Szijjarto przekazał wyrazy współczucia z powodu wypadku polskiego autobusu

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto przekazał wyrazy współczucia szefowi kancelarii prezydenta Polski Krzysztofowi Szczerskiemu z powodu wypadku polskiego autokaru, w którym zginęła w niedzielę na Węgrzech jedna osoba, a ponad 20 zostało rannych.

"Dzisiaj też przypadł mi niestety w udziale smutny obowiązek. Z powodu dzisiejszego wypadku autokaru wiozącego polskich obywateli właśnie przekazałem kondolencje i wyrazy współczucia szefowi kancelarii polskiego prezydenta Krzysztofowi Szczerskiemu" - napisał Szijjarto na Facebooku.

Minister zapewnił, że węgierskie władze, policja, służby ratunkowe i pracownicy szpitala robili i będą robić w tej sytuacji wszystko, co w ich mocy, za co polski kolega mu podziękował.

"Oczywiście udzielimy polskiej ambasadzie wszelkiej pomocy w przetransportowaniu do domu osób dotkniętych w tym wypadku" - zapewnił.

Szczerski poinformował w niedzielę na Twitterze, że złożył Szijjarto podziękowania za szybką i sprawną akcję po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.

"Rozmawiałem z MSZ Węgier Péterem Szijjártó nt. pomocy ofiarom wypadku autokaru oraz wyjaśnienia przyczyn tragedii; węgierskim Przyjaciołom dziękujemy za szybką i sprawną reakcję służb państwowych na miejscu; minister Szijjarto przekazał wyrazy współczucia rodzinom poszkodowanych" - napisał Szczerski w niedziele na Twitterze.

W wypadku autokaru na Węgrzech zginęła jedna osoba, 24 zostały przewiezione do szpitala. W niedzielę ok. 6:00 w pobliżu miasta Kiskunfélegyháza pojazd wiozący polskich turystów z Bułgarii do kraju zjechał z jezdni do rowu melioracyjnego. Autokarem jechało 46 osób, wśród nich dwóch kierowców.

Biuro podróży, którego autokar uległ wypadkowi, wysłało drugi autobus po pasażerów, którzy nie odnieśli obrażeń, uruchomiło też numery telefonów kontaktowych, pod którymi udziela informacji bliskim poszkodowanych.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska