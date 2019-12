Węgry: Szijjarto skrytykował Finlandię za brak postępów w rozszerzaniu UE

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto skrytykował w poniedziałek fińską prezydencję za brak postępów w rozszerzaniu Unii Europejskiej. Powiedział o tym agencji MTI po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej w Pradze.

Szijjarto określił fińską prezydencję UE jako "fiasko", gdyż "w ciągu pół roku nie zdołała otworzyć ani jednego nowego rozdziału negocjacyjnego, co w przeszłości nigdy jeszcze się nie zdarzyło".

Według węgierskiego ministra, cytowanego przez MTI, Finowie koncentrowali się nie na rzeczywistej pracy, tylko na "pouczaniu krajów środkowoeuropejskich".

Jak dodał Szijjarto, "praktycznie niemal całkowite wstrzymanie procesu rozszerzenia" było także jednym z największych niepowodzeń Komisji Europejskiej pod kierownictwem Jean-Claude'a Junckera.

Minister wyraził nadzieję, że wraz z objęciem teki ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Unii przez węgierskiego komisarza Olivera Varhelyiego portfolio to trafia w dobre ręce.

"W politycznym, gospodarczym i strategicznym interesie UE i Węgier leży jak najszybsza integracja obszaru Bałkanów Zachodnich z Europą, bo w ten sposób dużo łatwiej można się oprzeć presji migracyjnej" - oznajmił Szijjarto.

Ministrowie spraw zagranicznych V4 wsparli w poniedziałek w Pradze europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich. Szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz uznał, że nie można zaakceptować wstrzymania rozmów na ten temat.

Czaputowicz przypomniał, że Polska przewodniczy Procesowi Berlińskiemu, który wspiera współpracę regionalną państw Bałkanów Zachodnich. Dalszemu dialogowi UE z krajami regionu poświęcone ma być także spotkanie z państwami Bałkanów Zachodnich planowane przez czeską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Czaputowicz powiedział, że ma odbyć się także szczyt UE z państwami Bałkanów. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że "musi być wola po stronie UE, a jak wiemy niektóre z państw, naszym zdaniem, wstrzymują prowadzenie tych rozmów, a my uważamy, że to jest nie do przyjęcia".

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska