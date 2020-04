Węgry: Szijjarto: współpraca wyszehradzka będzie zacieśniana

Współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej znakomicie zdaje egzamin w obecnym trudnym okresie, dlatego będzie kontynuowana i zacieśniania w walce z pandemią koronawirusa – oznajmił w środę szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w nagraniu na Facebooku.

Szijjarto powiedział po wideokonferencji szefów dyplomacji państw V4, że obecna sytuacja świetnie pokazała, jakie korzyści praktyczne płyną ze współpracy wyszehradzkiej. Wymienił - na przykład - wzajemną pomoc w transportowaniu do domu obywateli poszczególnych krajów, z czego 114 Węgrów dowiezionych do kraju przez LOT.

"Przyjęliśmy też polską propozycję. Polska wysłała 15 lekarzy do Włoch, by pomóc w opiece szpitalnej nad coraz większą liczbą zakażonych chorych na północy Włoch. Padła propozycja, by powracający do kraju polscy lekarze podzielili się zdobytymi doświadczeniami ze specjalistami ds. opieki zdrowotnej pozostałych trzech krajów wyszehradzkich" - powiedział minister, dodając, że dzięki temu specjaliści z krajów V4 będą mogli otrzymać z pierwszej ręki informacje o tym, jak wygląda sytuacja, gdy dramatycznie rośnie liczba zakażeń.

Szijjarto oświadczył, że rozmawiano też o Partnerstwie Wschodnim. Ocenił, że pandemia zmieni mapę polityczną i gospodarczą świata, do czego UE powinna się przygotować. Jak zaznaczył, będą jej potrzebni przyjaciele i partnerzy także poza unijnymi granicami.

Według ministra uczestnicy wideokonferencji zgodzili się, że program PW w ostatnim czasie nie posuwał się zbytnio do przodu i dlatego potrzebne są zauważalne i radykalne kroki. Dlatego - jak powiedział - zaproponował wystąpienie do UE, by zniesiono wszystkie sankcje wobec Białorusi, zacieśniono współpracę NATO z Gruzją, zawarto nowe porozumienie strategiczne z Azerbejdżanem i przekazano Mołdawii zatwierdzoną już sumę 70 mln euro.

Jak podało w komunikacie polskie MSZ, ministrowie poparli propozycję Komisji Europejskiej, by przeznaczyć 140 mln euro na potrzeby państw Partnerstwa Wschodniego walczących z koronawirusem.

"Postanowiliśmy także przeznaczyć część środków w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na zwalczanie skutków pandemii w państwach partnerskich +V4 East Solidarity+" - powiedział szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, cytowany z komunikacie MSZ.

Szijjarto oznajmił, że ustalono, iż w ramach Funduszu zostanie stworzony fundusz solidarności dla Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii i Ukrainy wysokości 250 tys. euro.

Polskie MSZ podało, że rozmowy zorganizowane przez czeską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej zastąpiły planowane spotkanie szefów dyplomacji V4 oraz państw Partnerstwa Wschodniego odwołane ze względu na pandemię COVID-19.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska