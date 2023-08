Węgry: Teatr Atrium w Budapeszcie ogłasza zamknięcie w 2024 roku po nieudanej próbie społecznego finansowania

Pomimo społecznej kampanii zbierania funduszy na działanie Teatru Atrium w Budapeszcie zostanie on zamknięty latem 2024 – ogłosiła instytucja kultury w poście w mediach społecznościowych.

"Zadaniem publiczności nie jest ciągłe wspieranie teatru. Zadaniem publiczności jest chodzenie do teatru" - powiedział Balazs Zsedenyi, kierownik produkcji Atrium, cytowany przez portal HVG.

Kierownictwo teatru już rok temu ogłosiło konieczność jego zamknięcia z powodu problemów finansowych, jednak z pomocą społeczeństwa i samorządów udało się wówczas zebrać 100 mln ft (obecnie ok. 1,17 mln zł), co jednak stanowiło tylko część potrzebnych do działania środków.

Właściciele budynku przy Margit korut 55, gdzie ma siedzibę Atrium oświadczyli, że dalej będą chcieli prowadzić centrum kultury po zamknięciu teatru.

"Atrium od dawna jest cierniem w oku rządu" - pisze portal HVG zaznaczając, że teatr musiał radzić sobie bez dotacji.

W tym roku Węgry były gospodarzem Międzynarodowej Olimpiady Teatralnej - największego festiwalu teatralnego w Europie. Wydarzenie trwało od początku kwietnia do końca czerwca. W jego ramach wystąpiło kilka grup teatralnych z Polski, m.in. w Budapeszcie i Debreczynie.