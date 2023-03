Węgry: Telex: kilkanaście nowych połączeń Air Serbia na trasie Belgrad-Budapeszt może być drogą Rosjan do UE

Serbskie linie lotnicze Air Serbia poinformowały w poniedziałek o kilkunastu nowych lotach na trasie Belgrad-Budapeszt. Choć nie mówi się o tym oficjalnie, może być to droga dla Rosjan, którzy chcą wjechać do UE – twierdzi węgierski opozycyjny portal Telex.

W poniedziałek linie lotnicze Air Serbia poinformowały o nowym, letnim rozkładzie na trasie Belgrad-Budapeszt, który obejmuje 17 połączeń w tygodniu. W zależności od potrzeb, liczba lotów może być zwiększona - dodała spółka.

W oświadczeniu wspomina się też, że zwiększenie liczby lotów pomiędzy dwiema stolicami ma pozwolić pasażerom na podróże do Hiszpanii, Grecji, na Cypr, do krajów Bałkanów Zachodnich oraz do Stanów Zjednoczonych. Jako przykłady połączeń z przesiadką w Belgradzie podano amerykańskie Nowy Jork i Chicago oraz Tiencin w Chinach.

Portal Telex przygląda się jednak kwestii od strony rosyjskiej. Serbia nie nałożyła sankcji na Kreml po agresji na Ukrainę, więc rosyjska przestrzeń powietrzna jest dostępna dla Air Serbia. Linia utrzymuje obecnie połączenia lotnicze z czterema rosyjskimi miastami: Moskwą, Kazaniem, Soczi i Petersburgiem. "Belgrad jest dobrym hubem dla obywateli Rosji latających do Europy" - pisze portal.

"Po zamknięciu ruchu lotniczego między Europą Zachodnią a Rosją niektóre linie lotnicze i niektóre miasta, zwłaszcza Belgrad i Stambuł, odniosły ogromne korzyści z utrzymania i zintensyfikowania lotów do i z Rosji" - pisze Telex.

Serbia nie jest dostępna dla rosyjskich samolotów, ponieważ ten bałkański kraj jest otoczony przez kraje, które nałożyły sankcje na Kreml. "Air Serbia stała się więc jedyną linią lotniczą na rynku europejskim, która może wykorzystać tę sytuację" - dodaje portal.

"Najłatwiejsze połączenia lotnicze z Rosji do Europy odbywają się obecnie przez Belgrad i Stambuł. Węgry są popularnym celem podróży dla rosyjskich turystów i biznesmenów; prawdopodobne jest, że więcej posiadaczy rosyjskich paszportów wybiera obecnie Budapeszt jako punkt wjazdu do UE" - pisze Telex.

Z Budapesztu Marcin Furdyna