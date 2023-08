Węgry: Telex: liczba Ukraińców, którym przyznano na Węgrzech tymczasową ochronę, jest wyjątkowo niska

Pomimo regularnych deklaracji rządu w Budapeszcie, że kraj prowadzi "największą akcję humanitarną w swojej historii", zadziwiająco mało Ukraińców otrzymało na Węgrzech tymczasową ochronę – napisał w czwartek portal Telex, powołując się na dane Eurostatu.

Według danych Eurostatu tymczasową ochronę w całej UE otrzymało do końca czerwca nieco ponad 4 mln Ukraińców: najwięcej w Niemczech (1,3 mln), Polsce (978 tys.) oraz w Czechach (350 tys.).

W liczbie przyjętych uchodźców z Ukrainy w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców przodują Czechy, Polska, Estonia, Bułgaria i Litwa. W tym zestawieniu Węgry zajmują jedno z ostatnich miejsc pomimo tego, że mają wspólną granicę z Ukrainą. Według danych jedynie 32 tys. Ukraińców otrzymało tymczasową ochronę na Węgrzech - w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców jest to jeden z najgorszych wyników w całej UE.

"Wskaźnik węgierski może być obniżony przez podwójnych obywateli uciekających z Zakarpacia. Są oni liczeni jako obywatele UE wraz z Węgrami, podczas gdy statystyki odnoszą się do ochrony udzielanej obywatelom spoza UE przybywającym z Ukrainy" - zauważa Telex. "Jednak postawa węgierskich instytucji w połączeniu z prorosyjską polityką rządu może zniechęcać uciekających Ukraińców do ubiegania się o status na Węgrzech" - dodaje portal.

Ponadto węgierskie władze mają nie dostarczać wystarczających informacji na temat możliwości otrzymania ochrony tymczasowej, co również ma wpływ na liczbę osób o nią występujących.

"Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w marcu 2022 r., UE zdecydowała się przyznać tymczasową ochronę osobom uciekającym z zaatakowanego kraju" - przypomina Telex.

Ochrona tymczasowa może obowiązywać przez rok i zostać przedłużona w zależności od sytuacji na Ukrainie. Obejmuje ona m.in. prawo do pobytu, dostęp do rynku pracy i zakwaterowania, pomoc medyczną oraz dostęp dzieci do edukacji.

Politycy rządzącej koalicji Fidesz-KDNP, a w szczególności minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjarto, regularnie podkreślają, że w związku z wojną na Ukrainie Węgry prowadzą "największą akcję humanitarną w swojej historii".

Z Budapesztu Marcin Furdyna