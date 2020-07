Węgry: Trwa głosowanie w II turze polskich wyborów prezydenckich

Na Węgrzech trwa w niedzielę głosowanie w II turze polskich wyborów prezydenckich, do udziału w której zarejestrowało się więcej osób niż w turze pierwszej.

Do udziału w II turze wyborów zarejestrowało się 938 osób.

Jeśli chodzi o głosowanie korespondencyjne, do udziału w nim zgłosiło się 149 osób. 108 pakietów zwrotnych już odesłano do ambasady, a do godz. 12 w niedzielę przyniesiono osobiście kolejnych 10.

"Ludzie zaczęli przychodzić jeszcze godz. 7, czyli przed otwarciem lokalu. Widać, że jest duże zainteresowanie" - powiedziała PAP przewodnicząca komisji wyborczej, Dominika Blicharska.

Jak dodała, głosowanie przebiega bez zakłóceń.

O godz. 10 frekwencja wynosiła 11,61 proc. Przed ambasadą stała niewielka kolejka. Na wejście do lokalu trzeba było czekać około 10 minut. Potem kolejka wydłużyła się.

Na Węgrzech można głosować osobiście w Ambasadzie RP w Budapeszcie, była też możliwość zarejestrowania się do głosowania korespondencyjnego.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska