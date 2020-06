Węgry: Trwa głosowanie w polskich wyborach prezydenckich

Na Węgrzech trwa w niedzielę głosowanie w polskich wyborach prezydenckich. Osobiście głos można oddać w ambasadzie w Budapeszcie, oprócz tego część wyborców zdecydowała się na głosowanie korespondencyjne.

"Mamy 626 zarejestrowanych głosujących, a 101 osobom wysłaliśmy karty do głosowania korespondencyjnego" - powiedziała PAP przewodnicząca komisji wyborczej, Dominika Blicharska.

Ok. godz. 9:30 komisja odebrała już 73 karty od wyborców głosujących korespondencyjnie.

"Głosowanie przebiega spokojnie, ludzie przychodzą z dziećmi, sukcesywnie. Póki co, nie mieliśmy żadnej sytuacji, która by zakłóciła przebieg głosowania - powiedziała Blicharska. Po godz. 9:00 przed ambasadą nie było kolejki.

W lokalu wyborczym zapewniono środki bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami ministra zdrowia. Co godzinę lokal jest wietrzony, są też dezynfekowane wszystkie przedmioty, które mogą być dotykane przez wyborców, czyli np. klamki czy stół, do którego ludzie podchodzą po kartę do głosowania. Wyborców prosi się też o używanie masek ochronnych. Wystawiono dezynfekatory rąk dla głosujących, a członkowie komisji siedzą za szybą pleksi.

"Zachowujemy odległość i wpuszczamy mniejszą liczbę osób, żeby zachować 4 m kw. powierzchni na jedną osobę - do 5 m kw. na raz" - powiedziała Blicharska, dodając, że dla wyborców przygotowano też duży zapas jednorazowych długopisów.

Głosowanie w Budapeszcie trwa w godz. 7-21:00.

W polskich wyborach parlamentarnych w 2019 r. wzięła na Węgrzech udział rekordowa liczba ponad 1700 Polaków. Nigdy wcześniej liczba głosujących w Budapeszcie nie przekraczała 800 osób. Było to jednak w czasach przed pandemią koronawirusa, gdy na Węgrzech przebywało wielu polskich turystów.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska