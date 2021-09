Węgry: Uczestnicy Szczytu Demograficznego podpisali wspólną deklarację

Szefowie państw i rządów uczestniczący w IV Budapeszteńskim Szczycie Demograficznym podpisali wspólną deklarację wzywającą do wspierania rodzin - poinformowała w czwartek węgierska minister ds. rodziny Katalin Novak.

"Widzimy odrodzenie demograficzne Europy, jej stabilność i przyszłość w umacnianiu i wspieraniu rodzin" - powiedziała Novak.

We wpisie zamieszczonym na Facebooku minister podkreśliła, że deklaracja zobowiązuje jej sygnatariuszy do zachęcania małżeństw do posiadania dzieci, propagowania uczciwych wynagrodzeń i rozwoju gospodarek opartych na pracy poprzez prowadzenie skutecznej polityki prorodzinnej.

Deklaracja wzywa też Unię Europejską do uwzględniania aspektów demograficznych w kształtowaniu jej polityki - dodała Novak.

Wcześniej premier Węgier Viktor Orban oświadczył na szczycie, że migracją nie można zrekompensować procesów demograficznych i jeśli społeczeństwa nie łączą wspólne wartości, naród się rozpada.