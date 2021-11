Węgry: UE powinna wesprzeć Polskę wobec migracji

Unia Europejska jako wspólnota powinna wesprzeć Polskę wobec napływu coraz większej liczby migrantów do jej granic – oznajmiła we wtorek minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga na Facebooku.

"Unia musi wesprzeć Polskę!" - napisała Varga, dodając, że wzrosła presja migracyjna na Europę, gdyż coraz większe grupy nielegalnych imigrantów próbują się dostać do UE przez Polskę.

Minister oświadczyła, że w 2015 r. tłumy migrantów próbowały się dostać na Węgry, tak jak teraz do Polski, i wówczas jej kraj był krytykowany za ich powstrzymanie. "Z radością obserwujemy, że naszych polskich przyjaciół nie spotyka już taki atak z dwóch stron, jak nas" - oznajmiła.

Zaznaczyła jednak, że starczy już słów i nie ma czasu na sprawy techniczne, bo "Polska musi bronić nie tylko swoich granic, lecz także Unii Europejskiej". "My zaś musimy wesprzeć Polskę jako skonsolidowana wspólnota!" - podkreśliła.

"Solidaryzujemy się z naszymi polskimi przyjaciółmi i wzywamy Brukselę do pokrycia kosztów budowy ogrodzenia granicznego, które - czy to się komu podoba, czy nie - jest najskuteczniejszym narzędziem do ochrony naszych granic Schengen!" - zakończyła.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska