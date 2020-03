Węgry: Ukazał się dekret ograniczający wychodzenie na ulicę

Od soboty do 11 kwietnia na całym terytorium Węgier będzie można wychodzić tylko dla istotnych powodów, np. do pracy lub w celu zrobienia zakupów. Dekret rządowy wprowadzający te ograniczenia ukazał się w piątek w Monitorze Węgierskim.

Wśród powodów uzasadniających wyjście wymieniono korzystanie z opieki zdrowotnej, w tym wizyty u psychoterapeuty czy fizjoterapię. Będzie można także wyjść w celu uprawiania aktywności fizycznej lub spaceru na świeżym powietrzu, najlepiej na terenach zielonych - pojedynczo lub w towarzystwie osób mieszkających w tym samym mieszkaniu, ale z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra od innych.

Inne powody uzasadniające wyjście to zawarcie małżeństwa, udział w pogrzebie, pójście do fryzjera czy na manikiur, jak również oddanie samochodu do naprawy czy kupienie materiałów i narządzi niezbędnych do pracy.

W sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach w godzinach 9-12 będą mogły robić zakupy tylko osoby powyżej 65. roku życia.

Restauracje zostaną od soboty zamknięte i będą mogły szykować posiłki tylko na wynos.

Właściciele psów będą mogli z nimi wychodzić na spacery i w razie potrzeby udać się do weterynarza.

Za złamanie wprowadzonych ograniczeń będzie grozić kara od 5 tys. do 500 tys. forintów (ok. 64-6400 zł).

Premier Viktor Orban powiedział w piątek rano w Radiu Kossuth, że celem tych posunięć jest spowolnienie rozwoju epidemii koronawirus, by utrzymać wydolność systemu opieki zdrowotnej.

Orban dodał, że od poniedziałku we wszystkich szpitalach pojawią się mundurowi "dowódcy szpitalni", których zadaniem będzie dbanie o to, by przepisy dotyczące ochrony przed koronawirusem były przestrzegane, a placówki dysponowały niezbędnymi zapasami.

"Obecny sposób funkcjonowania kraju to +wojskowy+, +taktyczny+ plan działania. (…) Jeśli dobrze to zrobimy w ciągu następnych dwóch tygodni, to liczba kontaktów bardzo spadnie i rozprzestrzenianie się epidemii spowolni" - oznajmił, dodając, że władzom zależy na tym, by mimo to "życie ludzi było znośne".

Na Węgrzech stwierdzono dotąd 300 przypadków zarażenia koronawirusem. Dziesięć osób zmarło, a 34 uznano za wyleczone.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska