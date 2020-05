Węgry: Uratowano bociana, któremu żaba utknęła w gardle

Węgierskim weterynarzom udało się uratować bociana, który został znaleziony w rowie ledwo żywy, gdyż… w gardle utknęła mu żaba. Pierwszy lot wyleczonego pacjenta pokazała w sobotę telewizja M1.

Ptak został znaleziony we wtorek w okolicach miasta Derecske na wschodzie kraju pod swoim gniazdem. Dusił się, bo utknęła mu w gardle żaba. Akcję ratunkową rozpoczęto już na miejscu, po czym bociana zawieziono do szpitala dla ptaków w Hortobagy.

"Usunęliśmy mu z dzioba resztki żaby. Był jeszcze w szoku. Leżał i potrzebował pielęgnacji. Ale do dziś zdążył już wypocząć" - powiedział jeden pracowników szpitala w telewizji.

Według specjalistów problem mógł wynikać stąd, że żabę pokrywała lepka, ciągnąca się substancja.

W tym roku był to pierwszy bocian biały, który powrócił po leczeniu do swojego środowiska. W ciągu ostatnich dwóch tygodni do szpitala trafiło osiem innych zranionych bocianów.

Bociany najczęściej doznają urazów skrzydeł, ale zdarzają się też porażenia prądem i zatrucia. Weterynarz Janos Deri powiedział, że często z gniazd wypadają młode, na przykład, gdy wywieje je wiatr albo wycięte zostanie jakieś drzewo.

Według Węgierskiego Stowarzyszenia Ornitologii i Ochrony Środowiska (MME) w ciągu ostatnich piećiu lat populacja bocianów białych na Węgrzech spadła o jedną piątą. Wiosną 2019 r. na Węgrzech gniazdowało tylko 4 tys. par, choć we wcześniejszych latach było ich 4,8-5,5 tys.

Według ornitologów spadek populacji bocianów białych dotyczy całej Europy, a powodem jest zmiana środowiska na skutek wielkopowierzchniowych upraw rolnych oraz użycie środków chemicznych, a w okolicach Morza Śródziemnego masowe odstrzeliwanie. Istotnym czynnikiem jest również wysychanie środowiska z powodu zmian klimatycznych.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska