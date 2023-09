Węgry: Urząd statystyczny: ponad milion katolików mniej w porównaniu z ostatnim spisem powszechnym

W porównaniu do spisu powszechnego na Węgrzech z 2011 r. na Węgrzech doszło do dużego spadku liczby osób określających się jako religijne – wynika z danych węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego (KSH), który we wtorek podsumował zeszłoroczny spis ludności. Jak zauważają media, liczba katolików przez dekadę spadła o ponad 1 mln.

Na dobrowolne pytanie o przynależność religijną odpowiedziało jedynie 60 proc. populacji, a 50 proc. respondentów, tj. 2,9 mln osób, wskazało religię katolicką, z czego 2,6 mln wyznanie rzymskokatolickie, a 165 tys. grekokatolickie. Ponadto 27 proc. respondentów odpowiedziało, że nie jest religijna.

Jak zauważa portal hvg.hu, w spisie z 2011 r. liczba katolików na Węgrzech wynosiła 3,69 mln, więc przez dekadę spadła ona o ponad 1 mln osób. Portal podkreśla też, że społeczeństwo węgierskie się starzeje: średnia wieku w 2011 r. wynosiła 41,5 roku, podczas gdy obecnie jest to nieco ponad 43 lat.

W porównaniu z ostatnim spisem na Węgrzech mieszka o 334 tys. mniej osób. Na dzień 1 października populacja kraju wynosiła 9,604 mln osób.

Według najnowszych danych 22 proc. populacji Węgier ma wykształcenie wyższe, a 23 proc. osób ukończyło co najwyżej szkołę podstawową. Ponadto 73 proc. kobiet urodziło dziecko, z czego 23 proc. urodziło jedno dziecko, 35 proc. dwoje dzieci, a 18 proc. urodziło troje lub więcej dzieci.

W 2022 r. na Węgrzech mieszkało 218 tys. obcokrajowców (wzrost o 52 proc. w porównaniu z 2011 r.), z czego trzy czwarte stanowili Europejczycy. Najwięcej obcokrajowców mieszkających na Węgrzech pochodzi kolejno z Ukrainy, Niemiec, Rumunii, Chin i Słowacji.

Językiem angielskim na Węgrzech posługuje się co czwarta osoba, co oznacza wzrost o ok. 50 proc. w porównaniu z przedostatnim cenzusem.

Powszechny spis ludności Węgier został przeprowadzony po raz szesnasty w dniach od 1 października do 28 listopada 2022 roku.

Z Budapesztu Marcin Furdyna