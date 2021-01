Węgry: W 2020 r. przyszło na świat więcej dzieci, ale zmarło też więcej osób

W ubiegłym roku zwiększył się naturalny spadek liczby ludności na Węgrzech. Choć urodziło się o 3,4 proc. więcej dzieci niż rok wcześniej, to śmiertelność wzrosła o 7,7 proc. – wynika z opublikowanych w piątek danych Centralnego Urzędu Statystycznego (KSH).

W zeszłym roku przyszło w kraju na świat 92 233 dzieci, o 3040 więcej niż rok wcześniej. Zwiększyło to wskaźnik dzietności do 1,55 wobec 1,49 rok wcześniej.

Jednocześnie jednak zmarło 139 549 osób, o prawie 10 000 więcej niż w 2019 r. Najbardziej wzrosła śmiertelność w ostatnich miesiącach roku, czyli w szczycie drugiej fali pandemii koronawirusa. W listopadzie zmarło o 61 proc. osób więcej niż w analogicznym miesiącu 2019 r., a w grudniu - o 44 proc. Jeszcze w styczniu 2020 r. śmiertelność była o 15 proc. niższa niż w styczniu 2019 r.

W ciągu roku liczba ludności kraju zmniejszyła się w sposób naturalny o 47 316. Był to spadek o 17 proc. większy niż rok wcześniej.

W zeszłym roku wzrosła natomiast liczba zawartych małżeństw, było ich 67 301, o 3,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

KSH wskazało w komunikacie, że międzynarodowa migracja złagodziła naturalny spadek liczby ludności i pod koniec 2020 r. na Węgrzech mieszkało 9,73 mln osób, wobec 9,77 mln pod koniec 2019.

Liczba ludności na Węgrzech spada od wielu lat. Rząd stale poszerza program wsparcia dla rodzin. W lipcu 2015 r. wprowadzono np. rodzinną ulgę mieszkaniową - jednorazowe bezzwrotne wsparcie finansowe na zakup, budowę lub powiększenie domu czy mieszkania. Są do niego uprawnieni małżonkowie, partnerzy lub osoby samotnie wychowujące jedno lub więcej dzieci. Wysokość wsparcia zależy od liczby wychowywanych dzieci i wynosi od 600 tys. do 10 mln forintów (od 7,7 do 128 tys. zł).

Innym świadczeniem jest rodzinna ulga podatkowa, która obniża podstawę opodatkowania zależnie od liczby dzieci o 10-33 tys. ft (127-420 zł) miesięcznie na dziecko. Oprócz tego państwo pomaga m.in. rodzinom mającym kredyty hipoteczne, przejmując część spłaty, począwszy od narodzin drugiego dziecka. Od stycznia 2020 dożywotnio zwolniono z podatku PIT matki z czwórką dzieci. To tylko niektóre z ułatwień dla rodzin.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska