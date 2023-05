Węgry: W Budapeszcie rozpoczyna się Polska Wiosna Filmowa; w programie m.in. filmy w technologii VR

Od wtorku do piątku w stolicy Węgier po raz 29. organizowana jest Polska Wiosna Filmowa. Staraniem Instytutu Polskiego w Budapeszcie i partnerów wydarzenia węgierskiej publiczności pokazane zostaną najnowsze i najciekawsze polskie filmy, w tym po raz pierwszy te w technologii Virtual Reality (VR).

Hasło tegorocznego festiwalu brzmi "Inaczej". "Odnosi się ona przede wszystkim do filmów VR, nowego sposobu prezentacji historii, które po raz pierwszy pokazujemy na naszym festiwalu" - powiedziała PAP Joanna Urbańska, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie.

W czasie pokazu każdy widz otrzyma specjalne gogle i słuchawki, które pozwolą mu przenieść się do wirtualnego świata i obserwować z bliska sceny sprzed wielu lat, dając poczucie fizycznego uczestnictwa w akcji filmu.

W ramach Wirtualnego Teatru Historii "Niepodległa", stworzonego przez Fundację Koncept Kultura oraz Biuro Programu "Niepodległa", przewidzianych jest sześć filmów w technologii VR. Wśród tytułów znajdują się takie filmy jak "Wiktoria 1920", "Podwodna misja - MS Piłsudski" oraz "Kartka z Powstania".

Prócz nich będzie można też zobaczyć krótkometrażowy dramat wojenny "Dża-Dża" o Jadwidze Jędrzejowskiej, jednej z najbardziej utytułowanych przedwojennych polskich tenisistek, oraz film "Nie kochać w taką noc", który jest "muzyczną komedią pomyłek zapraszającą w kulisy międzywojennego kabaretu".

W tradycyjnym repertuarze festiwalu filmowego znalazł się film Jerzego Skolimowskiego "IO", nominowany do Oscara. Na ekranach wyświetlony zostanie również obraz Jana Pawła Matuszyńskiego pod tytułem "Żeby nie było śladów" o zamordowaniu Grzegorza Przemyka przez służby bezpieczeństwa PRL.

"Polska 1983 roku. W kraju wciąż obowiązuje, mimo zawieszenia, wprowadzony przez komunistyczne władze stan wojenny, mający na celu zduszenie solidarnościowej opozycji. 12 maja Grzegorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, zostaje zatrzymany i ciężko pobity przez patrol milicyjny. Przemyk umiera po dwóch dniach agonii" - można przeczytać w opisie filmu na stronie Instytutu Polskiego.

"Festiwal jest organizowany już po raz dwudziesty dziewiąty, więc należy do jednych z najdawniejszych wydarzeń regularnie organizowanych przez Instytut Polski w Budapeszcie" - zauważyła dyrektor Urbańska. "Wracamy z pokazami stacjonarnymi po okresie pandemii, kiedy organizowaliśmy festiwal online" - dodała. Jak podkreśliła, zaletą takiego rozwiązania było to, że filmy trafiały do publiczności na całych Węgrzech.

Film "IO" będzie pokazany w Narodowym Kinoteatrze Urania przy Rakoczi ut w języku polskim z węgierskimi napisami. Z kolei film o zabójstwie Grzegorza Przemyka oraz filmy VR będą pokazywane w Instytucie Polskim w Budapeszcie.

Polska Wiosna Filmowa w Budapeszcie jest organizowana w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa.

Marcin Furdyna