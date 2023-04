Węgry: W całym kraju pojawiły się bilbordy - finansowane przez USA - wzywające do wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy

W ostatnich dniach w całym kraju pojawiły się bilbordy wzywające do wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy - poinformował we wtorek portal Telex. Kampania sfinansowana została przy wsparciu ambasady USA na Węgrzech.

Po jednej stronie plakatu widnieje napis po węgiersku i rosyjsku "Rosjanie do domu" (węg. Ruszkik haza), przypominający ten, który pojawił się na placu Kalwina w Budapeszcie podczas rewolucji 1956 r. Na górze napisano "Węgry 1956", na dole zaś "Ukraina 2023". Po drugiej stronie widnieje napis: "Pokój na Ukrainie można osiągnąć tylko wtedy, gdy wycofa się rosyjska armia okupacyjna".

Jak donosi portal, bilbordy widziano m.in. w Gyula, Egerze, Peczu i Miszkolcu.

Kampania została zlecona przez grupę na Facebooku o nazwie Nyugati Palyan (Na zachodnim szlaku), a wspierana jest przez Ambasadę USA w Budapeszcie. "Wierzymy, że Węgry należą do Zachodu i powinny w przyszłości kontynuować zachodnią drogę. Przedstawiamy argumenty za tym i chcemy przekonać jak najwięcej Węgrów" - napisano na profilu.

Po przybyciu na Węgry we wrześniu 2022 r. ambasador USA David Pressman otwarcie krytykuje stosunek rządu w Budapeszcie do wojny na Ukrainie, co kilkukrotnie spotkało się z reakcją rządzących, w tym samego Viktora Orbana.

Z Budapesztu Marcin Furdyna