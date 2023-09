Węgry: Wicedyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych: rtm. Pilecki zawsze stawał w miejscu, w którym powinien być

Rotmistrz Witold Pilecki stawał zawsze w miejscu, w którym powinien być. Był to człowiek, który całym swoim życiem służył Polsce, pracował dla jej dobra aż do swojej śmierci z rąk komunistów w 1948 r. – powiedział w rozmowie z PAP Jacek Pawłowicz, wicedyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz autor albumu poświęconego rtm. Witoldowi Pileckiemu, który został wydany w języku węgierskim.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Pilecki uczestniczył w walkach z bolszewikami na Kresach Wschodnich, będąc m.in. dowódcą jednej z barykad w Wilnie, która mieściła się w Ostrej Bramie, czyli jednym z najświętszych miejsc dla Polaków - zaznacza Pawłowicz.

Po bojach na Wschodzie i udziale w wyprawie gen. Lucjana Żeligowskiego w 1920 r., w wyniku której Polacy zajęli Wilno, Pilecki zostaje zwolniony do cywila. "Tutaj kończy się okres walki o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, a zaczyna się zupełnie inny, moim zdaniem najpiękniejszy okres w życiu Witolda Pileckiego" - mówi Pawłowicz. "To nie jest już żołnierz, ale poważny ziemianin na polskich Kresach" - dodaje.

Pilecki odzyskał rodzinny majątek utracony po powstaniu styczniowym i wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za opiekę nad swoją rodziną - zaznacza autor albumu. Podjął studia na kierunku rolniczym w Poznaniu, wyremontował dwór, zorganizował spółdzielnię mleczarską, która znalazła rynek zbytu w konkurencyjnym Wilnie, zorganizował ochotniczą straż pożarną i pomoc społeczną, a także Konne Przysposobienie Wojskowe "Krakus".

"Pilecki był wulkanem energii - cały czas coś tworzył. Jego postawa była postawą proobywatelską, prospołeczną. Tworzył dla dobra małej ojczyzny, która była elementem tej dużej" - mówi Pawłowicz.

"Witold Pilecki stawał zawsze w miejscu, w którym powinien być. Był to człowiek, który całym swoim życiem służył Polsce, pracował dla jej dobra aż do swojej śmierci w 1948 r. z rąk komunistów, przez których był okrutnie torturowany" - dodaje.

Pawłowicz podkreśla, że Pileckiemu nie można niczego zarzucić. "Pilecki nie dzielił, on zawsze łączył. Jego córka Zofia Pilecka mówiła, że jej ociec miał następujące hasło: +Kochaj wszystkim, wszystkim służ+" - dodaje.

Prace nad albumem rozpoczęły się na przełomie 2007 i 2008 r. "Wówczas udało mi się zapoznać z dokumentami procesu Witolda Pileckiego. Sam o tej postaci dowiedziałem się w połowie lat 80. od mojego wujka, który był więźniem niemieckiego obozu w Auschwitz. To on mi powiedział, że w obozie był taki dzielny człowiek, który stworzył konspirację" - powiedział Pawłowicz.

W tym czasie wiedza o rtm. Pileckim, o tym, że dał się aresztować Niemcom, aby trafić do Auschwitz, nie była jeszcze tak szeroko znana. "W komunistycznej Polsce historia Witolda Pileckiego została skradziona przez Józefa Cyrankiewicza (premiera w latach 1947-1952 oraz 1954-1970 - PAP). W podręcznikach do historii dzieci uczyły się, że konspirację niepodległościową w Auschwitz stworzył właśnie Cyrankiewicz, co było zwykłym kłamstwem" - podkreśla wicedyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

W 2009 r. album zwyciężył w konkursie "Książka Historyczna Roku". W tym czasie miało miejsce bardzo intensywne odkrywanie historii rtm. Pileckiego - mówi Pawłowicz. Publikacja została przetłumaczona na język angielski i promowana w Polsce i za granicą - rozpoczynając od Białorusi, w której granicach znajdują się Sukurcze, były majątek Pileckich.

W czwartek w siedzibie Komitetu Pamięci Narodowej (NEB) w stolicy Węgier miała miejsce prezentacja albumu o Pileckim, którą poprowadziła Joanna Urbańska, była dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie i inicjatorka wydania albumu po węgiersku. Wspomniała ona m.in. o zasadzeniu w 2018 r. dębu upamiętniającego Witolda Pileckiego w węgierskiej stolicy

"W książce +Six Faces of Courage+ wybitny brytyjski historyk Michael Foot wymienił rtm. Pileckiego jako jednego z sześciu najodważniejszych ludzi, którzy walczyli w ruchu oporu podczas II wojny światowej" - przypomniała w swoim przemówieniu Katarzyna Ratajczak-Sowa, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie. "Pilecki jest symbolem Polski, która w wyniku działań okupujących ją sowieckiej Rosji i hitlerowskich Niemiec została bezpowrotnie utracona" - dodała.

Filip Musiał, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, stwierdził, że album jest jedną z najważniejszych publikacji instytutu opublikowanych w ostatnich latach. "W życiorysie rtm. Pileckiego można zobaczyć całą złożoność historii Polski XX wieku" - dodał.

Jeden egzemplarz albumu ze wpisami uczestników spotkania w Budapeszcie trafi do rąk Zofii Pileckiej, córki rtm. Witolda Pileckiego - poinformowała nowa dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominika Teske. "Będzie to widoczny znak, że również na Węgrzech pielęgnuje się pamięć o jej ojcu" - dodała.

Album został wydany przez węgierski Komitet Pamięci Narodowej we współpracy z Instytutem Polskim w Budapeszcie i Instytutem Pamięci Narodowej (IPN). Autorem tłumaczenia publikacji jest Daniel Borzon. Po języku polskim i angielskim, węgierski to trzeci język, w którym ukazała się ta publikacja.

Z Budapesztu Marcin Furdyna