Węgry: Wicemarszałek Senatu RP: chęć pomocy Ukrainie nie może prowadzić do destabilizacji naszego rynku

Chęć pomocy Ukrainie i transport przez terytoria państw Grupy Wyszehradzkiej ukraińskiego zboża i produktów rolno-spożywczych nie może prowadzić do destabilizowania naszych rynków - powiedziała PAP wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, która przewodniczyła grupie polskich parlamentarzystów na spotkaniu z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Budapeszcie.

We wspólnym oświadczeniu członków parlamentarnych komisji ds. europejskich państw V4 wyrażono poparcie dla niepodległości i suwerenności Ukrainy w jej uznanych międzynarodowo granicach, a także zwrócono uwagę UE na sprawę importu ukraińskiego zboża.

"Podkreślaliśmy razem z partnerami z V4, że kwestia korytarzy humanitarnych dla transportów zboża musi być bezwzględnie dopilnowana i w sposób jednoznaczny uzgodniona na posiedzeniu głównych organów unijnych" - dodał Piotr Polak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. "Chcemy pomagać Ukrainie, ale nie kosztem destabilizacji polskiego rynku rolno-spożywczego, bo na tym tracą nasi rolnicy" - dodał.

Rozmowy na temat importu ukraińskiego zboża i produktów rolno-spożywczych mają być kontynuowane w maju w Sztokholmie w ramach konferencji komisji wyspecjalizowanych w wprawach wspólnotowych (COSAC).

"Jednocześnie kładliśmy nacisk na to, że pomoc Ukrainie powinna być kontynuowana, zarówno w zakresie politycznym, gospodarczym, jak i militarnym" - podkreślili polscy parlamentarzyści.

Podczas rozmów w Budapeszcie poruszano również inne kwestie, w tym te związane z bezpieczeństwem energetycznym.

"Prawdą jest, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państw V4 jest różna" - przyznała wicemarszałek Senatu. "Czechy, Słowacja i Węgry nie mają dostępu do morza, co ma swoje ograniczenia" - dodała.

Węgrzy podkreślali, że nie mogą sobie pozwolić na odejście z dnia na dzień od rosyjskich źródeł i będą realizować swoje kontrakty.

Polska znalazła poparcie wśród partnerów z V4 w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. Sejm przyjął w piątek uchwałę, w której wyraża negatywne stanowisko wobec projektu rozporządzenia PE i Rady w tej sprawie.

"Przyjęcie tych przepisów byłoby sprzeczne z umową społeczną w sprawie transformacji sektora górniczego" - zauważył Polak. "W tej kwestii też znaleźliśmy poparcie w ramach V4" - dodał poseł.

"Mobilizowaliśmy też Węgrów, razem z pozostałymi krajami V4, do zagłosowania w końcu nad przyjęciem Szwecji do NATO, podkreślając wagę, jaką ma to dla naszego wspólnego bezpieczeństwa" - zaznaczyli polscy parlamentarzyści dodając, że całej dyskusji przysłuchiwał się ambasador Szwecji.

Spotkanie przedstawicieli komisji do spraw europejskich państw Grupy Wyszehradzkiej trwało od niedzieli do wtorku.

W skład polskiej delegacji prócz wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej weszli posłowie z Komisji do spraw Unii Europejskiej: Piotr Polak, Anna Dąbrowska-Banaszek, Arkadiusz Iwaniak oraz Tadeusz Zwiefka.

Z Budapesztu Marcin Furdyna