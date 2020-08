Węgry: Wiceminister Jabłoński o współpracy polsko-węgierskiej

Współpraca polsko-węgierska w Grupie Wyszehradzkiej i w ramach Trójmorza oraz w zakresie pomocy humanitarnej była tematem rozmów wiceministra spraw zagranicznych Polski Pawła Jabłońskiego podczas dwudniowej wizyty na Węgrzech.

"Widziałem się z szefem komisji spraw zagranicznych parlamentu węgierskiego (Zsoltem Nemethem), z którym rozmawialiśmy o współpracy polsko-węgierskiej przede wszystkim w Grupie Wyszehradzkiej i w formacie Trójmorza" - powiedział Jabłoński PAP we wtorek.

Wiceminister zaznaczył, że szykowane jest rozszerzenie platformy współpracy Trójmorza, która zaczynała kilka lat temu jako inicjatywa polityczna, o aspekty gospodarcze.

"Bardzo dużo wydarzyło się w ciągu ostatniego roku w tym zakresie. Powstał Fundusz Trójmorza, który będzie finansował projekty infrastrukturalne. To będzie budowa transgranicznych sieci drogowych, sieci energetycznych, także sieci telekomunikacyjnych" - powiedział wiceminister.

Szczególną uwagę zwrócił na aspekt budowy nowoczesnych technologii informacyjnych, a zwłaszcza 5G. "To jest coś, w czym chcemy, żeby nasz region absolutnie przodował w Europie, żebyśmy stali się jako Europa Środkowa takim hubem nowych technologii" - zaznaczył, dodając, że dzięki temu region zbliżałby się coraz bardziej poziomem życia do państw, które mogły rozwijać się swobodniej i dużo wcześniej, niż gdyby były obciążone komunizmem.

"Myślę, że szczegóły będą ogłoszone już niedługo na szczycie Trójmorza w Tallinie, w październiku. Będziemy wtedy finalizowali rozmowy, które się w tej chwili toczą" - dodał.

Podczas wtorkowej rozmowy z wicesekretarzem stanu MSZ Istvanem Joo Jabłoński mówił zaś o pomocy humanitarnej i o budowie infrastruktury rozwojowej w krajach-beneficjentach. Zaznaczył, że rozmowa dotyczyła m.in. zaangażowania do tego sektora prywatnego obu krajów. "Poza tym, że to jest nasz obowiązek humanitarny, (…) ogólnoludzki, żeby nieść tym ludziom pomoc, to jest to także dla naszych firm okazja do wejścia na nowe rynki, do rozwoju w tych częściach świata, w których nie jesteśmy do tej pory obecni" - powiedział.

Jabłoński rozmawiał także z przedstawicielami organizacji polonijnych działających na Węgrzech oraz z przedstawicielami węgierskiego oddziału Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie w poniedziałek polsko-węgierskiego memorandum o współpracy humanitarnej na rzecz ofiar prześladowań religijnych. "Uważamy, że ten aspekt pomocy humanitarnej powinien być dodatkowo jeszcze bardzie wzmocniony, bo często społeczność międzynarodowa nie do końca zdaje sobie sprawę, jak dużym jest to problemem" - zaznaczył Jabłoński.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska