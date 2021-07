Węgry: Wiceminister za połączeniem Węgier z europejską siecią szybkich kolei

Za połączeniem Węgier z europejską siecią szybkich kolei opowiedział się we wtorek węgierski wiceminister ds. innowacji i technologii Laszlo Mosoczi na konferencji online dotyczącej węgierskiego odcinka szybkich kolei Budapeszt-Warszawa/Wiedeń.

Prezentując wyniki studium wykonalności tego projektu, Mosoczi podkreślił, że dzięki szybkiej kolei z Budapesztu można będzie dotrzeć do Wiednia i Bratysławy w ciągu niecałych 2 godzin, do Pragi w ciągu 3,5 godzin, a do Warszawy - 5,5 godzin.

Wiceminister przypomniał, że Węgry uzyskały w przetargu Unii Europejskiej blisko 2 mld forintów (prawie 5,6 mln euro) bezzwrotnej pomocy na związane z tym projektem prace w sferze ochrony środowiska.

Podkreślił, że przejście na bezemisyjne koleje może być jednym z rozwiązań umożliwiających osiągnięcie unijnego celu ograniczenia o 90 proc. emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.

Dodał też, ze Węgry wydały w ciągu ostatnich 15 lat ponad 2 bln ft (5,6 mld euro) na rozwój krajowej sieci kolejowej.

Ministrowie odpowiedzialni za transport w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech podpisali 1 października 2018 roku wspólną deklarację o budowie kolei dużych prędkości, która ma połączyć kraje Grupy Wyszehradzkiej. W kwietniu br. węgierskie Ministerstwo Innowacji i Technologii wspomniało o możliwości przedłużenia tej linii do Wiednia.

Planuje się, że linia, po której pociągi będą mogły w niektórych miejscach jeździć z prędkością nawet 320 km/h, powstanie w następnej dekadzie. Według wstępnych kalkulacji szybką koleją mogłoby podróżować ponad 20 mln osób.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska