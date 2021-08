Węgry: Wiceszef MSZ: bezpiecznie przywieziemy do kraju wszystkich Węgrów z Afganistanu

Rząd węgierski zrobi wszystko, by bezpiecznie przywieźć do kraju wszystkich Węgrów z Afganistanu – oświadczył we wtorek wiceminister spraw zagranicznych Levente Magyar.

Magyar powiedział, że do węgierskich władz zgłaszają się coraz to nowi obywatele Węgier przebywający w Afganistanie.

Dodał, że w okresie pandemii Węgrzy zgłaszali się do władz dopiero wtedy, gdy "zaświtała nadzieja" na możliwość powrotu do domu, i tak samo jest teraz. Z tego powodu - jak wskazał - nie potrafi powiedzieć dokładnie, ilu Węgrów należałoby sprowadzić z Afganistanu.

Wiceminister powiedział, że jest jedna większa, 26-osobowa grupa, którą ma sprowadzić na Węgry jeden z wojskowych sojuszników Węgier. Dodał, że jeśli z jakiegoś względu sojusznik nie będzie mógł ich przetransportować, zrobią to Węgry i już trwają odpowiednie przygotowania.

Chodzi zapewne o grupę specjalistów, którzy zapewniali bezpieczeństwo ambasady Holandii w Kabulu. Media węgierskie podały wcześniej, że są oni obecnie na lotnisku w Kabulu i mają odlecieć we współpracy z holenderskim MSZ.

Magyar dodał, że zbliża się już do rozwiązania kryzys, którego bezpośrednią przyczyną było to, że rząd USA bez jakiejkolwiek konsultacji z sojusznikami ogłosił całkowite i natychmiastowe wycofanie wojsk z Afganistanu. Podkreślił, że otworzyło to drogę do ofensywy talibów, którzy zajęli już cały kraj.

Wiceminister ostrzegł, że obecna sytuacja grozi powtórką wydarzeń z 2015 roku, kiedy to ku Europie ruszyły miliony ludzi z Bliskiego Wschodu. "Zachód się nie uczy i po Libii, Iraku oraz Syrii również w Afganistanie pozostawia po sobie ruiny, setki tysięcy zmarłych, chaos polityczny, panowanie terroru ekstremistów i ruszające w drogę miliony ludzi" - powiedział.

Magyar dodał, że rząd w Budapeszcie nie pozwoli, by "cenę mocarstwowego dyletantyzmu" płacili Węgrzy i dlatego nie zostaną otwarte bramy przed falą migrantów.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska