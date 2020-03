Węgry: Wiejska drużyna piłkarska zwróci rządowi pieniądze na boisko

Wiejska drużyna piłkarska z północnego wschodu Węgier postanowiła zwrócić rządowi miliony forintów, które uzyskała na modernizację boiska, wyrażając nadzieję, że zostaną one przeznaczone na służbę zdrowia – pisze w poniedziałek portal 444.hu.

Drużyna piłkarska ze wsi Penyige w komitacie (województwie) Szabolcs-Szatmar-Bereg, która gra w III lidze, rozgrywała miejscowe mecze na boisku przezywanym "trzęsawką". W zeszłym roku zdobyła 130 mln forintów (ponad 1,6 mln zł) na jego modernizację, w tym wymianę nawierzchni i zainstalowanie siatek ochronnych.

Burmistrz Gyula Juhasz oraz prezes klubu Jozsef Juhasz we wspólnym liście do premiera Viktora Orbana napisali, że odsyłają przelane im pieniądze. Juhasz powiedział telewizji RTL Klub, że chociaż nie do nich należy decyzja, jaki będzie los tych funduszy, to mają nadzieję, że rząd przeznaczy je na zakup środków medycznych.

"Naszym zdaniem w sytuacji zagrożenia epidemią wszyscy bardziej potrzebują środków medycznych i ochronnych" - napisał burmistrz w liście do Orbana.

W rozmowie z RTL Klub wyraził też nadzieję, że śladem Penyige pójdą inne miejscowości i wspólnie uda się pokonać "niewidzialnego wroga".

Prezes klubu Jozsef Juhasz powiedział zaś, że choć drużyna nie ma nawet przebieralni, a boisko naprawdę wymaga odnowienia, to później jakoś rozwiążą ten problem, a "teraz nie to jest istotne".

Na Węgrzech stwierdzono dotąd 447 przypadków zarażenia koronawirusem. 15 osób zmarło, a 34 uznano za wyleczone.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska