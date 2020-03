Węgry: Władze Budapesztu zamknęły finansowane przez siebie kina i muzea

Władze Budapesztu zamknęły od czwartku finansowane przez siebie kina, teatry, muzea i biblioteki – poinformował burmistrz stolicy Węgier Gergely Karacsony na konferencji prasowej poświęconej posunięciom związanym z koronawirusem.

Węgierski Klub Rowerowy rozpoczął zaś w związku z epidemią akcję popularyzacji transportu rowerowego.

Od czwartku zawieszone są spektakle i projekcje we wszystkich finansowanych przez stołeczny samorząd kinach i teatrach, zaś muzea i Stołeczna Biblioteka im. Ervina Szabo oraz wszystkie podlegające im instytucje wstrzymały działalność.

Karacsony oświadczył też, że w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń w transporcie publicznym i zwiększenia ochrony jego pracowników wstrzymana zostaje sprzedaż biletów przez kierowców i motorniczych.

Burmistrz zaapelował też do pracodawców, by jak największej liczbie pracowników zapewnili możliwość pracy zdalnej, a jeśli to niemożliwe by elastycznie podchodzili do czasu pracy, np. umożliwili jej rozpoczynanie poza godzinami szczytu.

Tymczasem Węgierski Klub Rowerowy rozpoczął kampanię zachęcającą do korzystania z tego środka transportu, podkreślając, że rower nie tylko jest zdrowy, ale też uwalnia od tłumu.

"Rowerem możesz się przemieszczać na świeżym powietrzu, z dala od ścisku w tłumie i chroniony przed wirusami. Rower uwalnia cię też od zamkniętych klubów fitness" - podkreślił Klub, dodając, że rower jest też tani i pozwala uniknąć korków. "Jeśli dotąd nie jeździliście, to nic nie szkodzi. Niech to będzie okazja do zmiany nawyków!" zachęca Klub, z którego badań wynika, że 64 proc. Węgrów ma własny rower.

W środę rząd Węgier ogłosił w kraju stan zagrożenia z powodu koronawirusa. Przywrócono m.in. kontrole na granicy ze Słowenią i Austrią, zakazano zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem powyżej 100 osób i na świeżym powietrzu z udziałem powyżej 500 osób oraz zakazano wjazdu do kraju cudzoziemcom, przybywającym z Włoch, Chin, Korei Południowej i Iranu.

Na Węgrzech stwierdzono dotąd 16 przypadków zakażenia koronawirusem. Według informacji władz z czwartkowej konferencji prasowej jedna osoba została wyleczona.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska