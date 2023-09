Węgry: Władze: mamy najszybszy wzrost współczynnika dzietności w całej UE, jesteśmy przykładem do naśladowania

Węgry stały się przykładem do naśladowania w zakresie polityki prorodzinnej – powiedziała prezydent Węgier Katalin Novak w długim wywiadzie dla tygodnika „Mandiner”. W czwartek w Budapeszcie rozpoczyna się szczyt demograficzny.

"Sytuacja jest trudna. Nie chodzi tylko o to, że co roku rodzi się mniej dzieci, niż umiera, ale także o to, że jest o dwadzieścia procent mniej kobiet w wieku rozrodczym niż dwie dekady temu" - podkreśliła Novak.

Podkreśliła jednocześnie, że pomimo trudności gospodarczych i napiętego budżetu państwo węgierskie utrzymuje wsparcie dla rodzin na poziomie 6 proc. PKB.

W środę szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas zaznaczył, że Węgry mogą pochwalić się najszybszym wzrostem współczynnika dzietności w całej Unii Europejskiej: w 2010 roku, kiedy Fidesz dochodził do władzy, wynosił on 1,23, a w chwili obecnej jest to 1,59. "Nie osiągnęliśmy jeszcze tego, co chcemy" - dodał Gulyas.

Przyjmuje się, że współczynnik dzietności powinien wynosić 2,1, aby zapewnić prostą zastępowalność pokoleń.

Szczyt demograficzny w Budapeszcie, który odbywa się po raz piąty, potrwa do piątku. Wśród zaproszonych gości są m.in. premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Serbii Aleksandar Vuczić.

Z Budapesztu Marcin Furdyna