Węgry: Władze miejskie zrezygnowały ze świątecznego oświetlenia Budapesztu z powodu cen energii

W tym roku ulice i place w Budapeszcie nie będą miały dekoracyjnego świątecznego oświetlenia z powodu wysokich cen energii elektrycznej – zdecydowała w środę rada miejska stolicy Węgier.

Za wnioskiem zastępcy burmistrza Katy Tutto głosowało 18 rajców, trzech było przeciw, a ośmiu wstrzymało się od głosu. Decyzja pozwoli zaoszczędzić 28,3 mln forintów (ok. 330 tys. zł), ograniczy również emisję dwutlenku węgla - informują węgierskie media.

Niektórzy radni wyrazili obawy w związku z wpływem decyzji na turystykę - podaje dziennik "Nepszava". Burmistrz IX dzielnicy Budapesztu Krisztina Baranyi, która sprzeciwiła się rezygnacji z oświetlenia, stwierdziła, że "w czasie najczarniejszych covidowych dni w 2020 roku mieszkańcy Budapesztu widzieli nadzieję w mieście skąpanym w blasku". Podkreśliła, że w obecnych ciężkich czasach "być może warto poświęcić te 28 mln forintów na rzecz nadziei" - cytuje "Nepszava".

W całych Węgrzech z powodu wysokich cen energii zamyka lub reorganizuje się szereg instytucji, w tym urzędy państwowe, punkty pocztowe, teatry, uczelnie, ale także hotele, restauracje czy łaźnie.

Rząd Węgier wprowadził w ostatnich tygodniach kilka rozwiązań, które mają na celu ograniczenie zużycia i zabezpieczenie dostaw energii. Na początku września poinformowano, że instytucje państwowe mają zredukować zużycie gazu o 25 proc., a temperatura w budynkach administracji publicznej ma być zmniejszona do 18 stopni C. Rząd wezwał ponadto odbiorców do oszczędnego korzystania z gazu i energii elektrycznej.

Z Budapesztu Marcin Furdyna