Węgry: Władze ostrzegają przed podrabianymi perfumami w Wielkanoc

Władze węgierskie ostrzegły w sobotę przed kupowaniem podrabianych wód kolońskich i perfum, które są w tym kraju wykorzystywane w lany poniedziałek do śmigusa-dyngusa. Co roku konfiskuje się tysiące flakonów z podrabianymi perfumami.

"W Wielkanoc szczególnie uważajmy na to, skąd kupujemy wodę kolońską albo perfumy do śmigusa: najbardziej godnymi zaufania źródłami są perfumerie firmowe i podlegające nadzorowi sklepy oraz sieci" - podkreślono we wspólnym oświadczeniu Narodowego Urzędu Własności Intelektualnej i Narodowej Rady przeciw Fałszerstwom.

Jak zaznaczono, podrabiane artykuły perfumeryjne mogą powodować ostre reakcje alergiczne, wysypki czy astmę.

Obrót podrabianymi perfumami na Węgrzech spowodował w latach 2015-2018 szkody wysokości 800 mln ft (ponad 10 mln zł). Co roku Narodowy Urząd Podatków i Ceł (NAV) konfiskuje wiele tysięcy flakonów podrabianych perfum. Np. w październiku 2019 r. skonfiskowano ponad 2 tys. podrabianych artykułów perfumeryjnych różnych marek o wartości 37 mln ft (476 tys. zł).

