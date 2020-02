Węgry: Władze proszą uczelnie, by nie organizować wycieczek do Włoch

Ministerstwo ds. innowacji i technologii Węgier wezwało w czwartek uniwersytety i szkoły zawodowe, by nie organizowały wycieczek do Włoch ani wizyt studyjnych w tym kraju. Rząd wezwał osoby powracające z zagrożonych terenów, by przez 14 dni pozostały w domu.

Resort ds. innowacji zaapelował w komunikacie, by z uwagi na zdrowie uczniów, studentów i nauczycieli nie organizować w najbliższej przyszłości wycieczek ani wizyt studyjnych na tereny zagrożone koronawirusem, a szczególnie do północnych Włoch.

Centrum Informacyjne Rządu zaapelowało zaś do mieszkańców, by nikt nie jeździł na zagrożone tereny, a jeśli mimo wszystko się na to zdecyduje - by zarejestrował się przez internet na stronie konsularnej.

CIR wezwał też wszystkie osoby, które były w ostatnim czasie w północnych Włoszech - zarówno pracowników, jak i uczniów - by przez dwa tygodnie pozostały w domu.

"Jeśli ktoś w niedawnej przeszłości był na terenach (na których stwierdzono zakażenia), to niech w miarę możliwości unika kontaktu z większymi grupami ludzi i zwraca uwagę na swój stan. Jeśli ktoś zauważy u siebie lub swego dziecka objawy - gorączkę, kaszel, ból gardła, zmęczenie - niech pozostanie w domu i zawiadomi przez telefon lekarza domowego" lub niech zadzwoni na jedną ze specjalnych infolinii - napisano w komunikacie CIR.

Według informacji przekazanych w czwartek przez wiceministra spraw zagranicznych Tamasa Menczera pracujący na statku Diamond Princess Węgier, u którego wykryto koronawirusa, przebywa w szpitalu i czeka na wynik drugiego testu.

Jak podkreślił w czwartek minister kierujący kancelarią premiera Gergely Gulyas, na terytorium Węgier w dalszym ciągu nie zanotowano przypadku zakażenia koronawirusem.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska