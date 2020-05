Węgry: Władze Węgier o debacie w PE: to proces pokazowy

Do procesu pokazowego porównali w czwartek przedstawiciele rządu Węgier debatę w Parlamencie Europejskim na temat zagrożeń dla demokracji, praworządności i praw podstawowych na Węgrzech w kontekście nadzwyczajnych środków w związku z Covid-19.

"Możemy mówić o polowaniu na czarownice przeciw Węgrom. Trwa proces pokazowy, gdzie wyrok został z góry napisany i nawet zakazano wystąpienia minister sprawiedliwości (Węgier Judit Vardze)" - oświadczył na konferencji prasowej online szef kancelarii premiera Gergely Gulyas.

Dodał, że rząd uważa za sytuację bezprecedensową fakt, iż podczas, gdy przewodniczącą obecnie UE Chorwację reprezentuje sekretarz stanu, to "członkini rządu Węgier, minister sprawiedliwości odpowiedzialnej za sprawy unijne, nie dano możliwości zabrania głosu". Powiedział, że nawet komuniści dawali podczas procesów pokazowych szanse zabrania głosu oskarżonemu.

Jego zdaniem postępowania PE mają tylko taki skutek, że psują opinię Unii Europejskiej i osłabiają zaufanie do wspólnych instytucji unijnych. "Uważamy, że to postępowanie jest nie do przyjęcia i nie ma nic wspólnego ani z praworządnością, ani z podstawowymi wartościami UE, bo stoi z nimi w sprzeczności" - dodał.

Sama Varga także w czwartek napisała na Facebooku o "procesach pokazowych Parlamentu Europejskiego". "Partie lewicowe napisały wyrok, a mowa obrońcy już ich nie interesowała" - oznajmiła.

Przewodniczący PE David Maria Sassoli napisał we wtorek w liście do premiera Viktora Orbana, że w czwartek Rada UE i Komisja Europejska przedstawią w PE stanowisko w sprawie nadzwyczajnego ustawodawstwa na Węgrzech oraz jego wpływu na praworządność i prawa podstawowe. Dodał, że otrzymał od Vargi list, w którym poprosiła ona o możliwość udziału w tej debacie, ale zgodnie z przyjętą w wypadku takich debat praktyką właściwy byłby udział szefa rządu lub państwa. Orban odparł, że wszystkie jego siły angażuje teraz ochrona kraju przed koronawirusem, w związku z czym rząd Węgier może reprezentować Varga.

Węgierska minister opublikowała na Facebooku treść przemówienia, która chciała wygłosić w PE. Pisze w nim, że w sytuacji pandemii obywatele krajów UE oczekują, że Unia wszelkimi możliwymi sposobami będzie ich wspierać. "Parlament Europejski nie potrafił spełnić tego oczekiwania. PE nie stał się częścią rozwiązania, tylko częścią problemu" - oznajmiła.

"Czy może się mienić depozytariuszem praworządności instytucja, która uczyniła z praworządności narzędzie polityczne, narzędzie wykluczenia i podziału?" - dodała Varga.

Zapewniła, że zawarte w węgierskiej ustawie o walce z koronawirusem pełnomocnictwa dla rządu nie są nieograniczone ani pod względem czasu trwania, ani treści. Nie jest też prawdą, by na Węgrzech zawieszono pracę parlamentu. "Węgierskie Zgromadzenie Narodowe w przeciwieństwie do PE ma się dobrze!" - oznajmiła, dodając, że działają również sądy i Trybunał Konstytucyjny.

Na post Vargi zareagował też premier Orban. "Tak walczy węgierska amazonka!" - napisał na Facebooku.

30 marca na Węgrzech przyjęto ustawę, zgodnie z którą rząd może w czasie stanu zagrożenia "zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej". Za umyślne rozpowszechnianie kłamstw podczas stanu zagrożenia grozi kara od roku do 5 lat więzienia.

Prawo to zostało mocno skrytykowane na forum międzynarodowym. Komisja Europejska ogłosiła jednak pod koniec kwietnia, że nie widzi na razie podstaw, by wszczynać procedurę o naruszenie prawa UE w związku z węgierskimi przepisami o stanie nadzwyczajnym, wprowadzonym w związku z koronawirusem.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska