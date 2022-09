Węgry: Współpracownik premiera o wynikach wyborów we Włoszech: w trudnych czasach potrzebujemy przyjaciół

W tych trudnych czasach bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy przyjaciół, z którymi dzielimy wspólną wizję i podejście do wyzwań stojących przed Europą – napisał na Twitterze doradca ds. politycznych premiera Węgier Balazs Orban, gratulując włoskiej prawicy zwycięstwa w niedzielnych wyborach parlamentarnych.

Również premier Viktor Orban złożył krótkie gratulacje włoskiej polityk Giorgii Meloni. "Brawo Giorgia! Zasłużone zwycięstwo. Gratulacje!" - zacytował premiera jego rzecznik prasowy Zoltan Kovacs na Twitterze.

Według cząstkowych wyników niedzielnych wyborów parlamentarnych we Włoszech, blok partii centroprawicowych otrzymał ponad 43 proc. głosów. Najwięcej głosów w obu izbach parlamentu - około 26 proc. dostała partia Bracia Włosi (Fratelli d'Italia) Giorgii Meloni.

Na wyniki wyborów zareagowała też na swoim koncie na Facebooku minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga.

"Gratulacje dla Giorgii Meloni i jej sojuszników. Prawica we Włoszech powraca! Dziś rano cieszymy się wspólnie z Włochami, choć mamy nadzieję, że wieczorem cieszyć się będziemy tylko my" - napisała minister, odnosząc się do poniedziałkowego meczu piłki nożnej pomiędzy Węgrami a Włochami w rozgrywkach Ligi Narodów.

W ostatnich latach węgierscy politycy, w tym premier Orban i prezydent Katalin Novak (ta ostatnia jeszcze przed objęciem stanowiska głowy państwa) spotykali się z Meloni kilkukrotnie.

"Premier Orban jest dla nas wzorem do naśladowania, pokazując jak z dumą stać w obronie suwerenności oraz chrześcijańskiej tożsamości swojego narodu. Pokazuje również, jak bronić granic swojego kraju przed masową imigracją oraz prawdziwej gospodarki przed spekulacyjnym finansowaniem" - powiedziała w 2019 roku Meloni w wywiadzie dla węgierskiej gazety "Magyar Nemzet".

Kiedy w połowie września Parlament Europejski przyjął raport, w którym uznano, że Węgry nie są już w pełni funkcjonującą demokracją, Meloni stanęła w obronie Orbana wskazując, że ten kilkukrotnie wygrywał demokratyczne wybory w swoim kraju.

