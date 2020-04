Węgry: Wszczęto 281 spraw karnych w związku z pandemią

281 spraw karnych wszczęto dotąd na Węgrzech w związku z pandemią koronawirusa. Stwierdzono też zakażenia w 25 domach opieki dla osób starszych – poinformowano w poniedziałek na konferencji prasowej online.

O wszczęciu 281 spraw karnych poinformował przedstawiciel sztabu operacyjnego ds. walki z koronawirusem Robert Kiss. Jak powiedział, 74 dotyczyły rozprzestrzeniania informacji siejących panikę w społeczeństwie, 25 grożenia wywołaniem niebezpieczeństwa publicznego, 86 oszustw i 16 złamania przepisów związanych z pandemią. Przesłuchano już 50 świadków.

Naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller powiadomiła natomiast, że stwierdzono dotąd zakażenia w 25 domach opieki dla osób starszych, gdzie zmarły w sumie 64 osoby z Covid-19.

Jak dodała, zakażenia wykryto również w trzech schroniskach dla bezdomnych.

Na Węgrzech w ciągu ostatniej doby zmarło osiem osób chorych na Covid-19, a liczba stwierdzonych zakażeń zwiększyła się o 83. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do 280, a potwierdzonych zakażeń do 2 583. Mueller powiadomiła w poniedziałek, że 13 proc. zakażonych to pracownicy służby zdrowia.

Prawie 500 osób uznano dotąd za wyleczone.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska