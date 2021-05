Węgry: Wystawa online z okazji Konstytucji 3 Maja

Wystawę online poświęconą 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja udostępniły w niedzielę Polski Ośrodek Kulturalno–Oświatowy (POKO) w Budapeszcie oraz Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha.

POKO i Stowarzyszenie św. Wojciecha podkreśliły, że wystawę udostępniono w Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Na wystawie można zobaczyć pierwszą stronę Ustawy Rządowej, jak nazwano Konstytucję, wydrukowanej w "Drukarni Uprzywileiowaney M. Groella" w Warszawie, a także portrety wielu osobistości związanych z uchwaleniem dokumentu, m.in. Hugo Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego czy Juliana Ursyna Niemcewicza.

Przedstawiono również obrazy poświęcone Sejmowi Czteroletniemu i Konstytucji autorstwa Jana Matejki i Kazimierza Wojniakowskiego.

Wprowadzenie do wystawy napisała prof. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, która przypomniała, że Konstytucja obowiązywała tylko 14 miesięcy, do II rozbioru. Zwróciła też uwagę, że z Konstytucją związane jest uznanie białego i czerwonego za narodowe barwy Polski, doszło bowiem do tego podczas obchodów 1. rocznicy jej uchwalenia, 3 maja 1792 r.

Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska