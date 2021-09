Węgry: Wznowiono głosowanie osobiste w opozycyjnych prawyborach

Wznowiono w poniedziałek głosowanie osobiste w opozycyjnych prawyborach na Węgrzech po przeciążeniu systemu elektronicznego oddawania głosów i wstrzymaniu głosowania w sobotę – poinformowały media węgierskie.

"Badanie sprawy nadal trwa, ale problem na pewno nie wynikał z używanego przez nas oprogramowania. Wzmocniliśmy zaplecze techniczne i teraz system jest w stanie obronić się nawet przed atakiem podobnym do sobotniego" - oznajmił koordynator platformy aHAng zapewniającej techniczną realizację prawyborów Gergoe Hajdu.

Dodał, że nie doszło do wycieku danych i już oddane głosy zachowują swoją ważność.

Mimo zapewnień Hajdu w poniedziałek rano nadal nie działał jednak system elektronicznego oddawania głosów.

Można natomiast oddawać głosy osobiście w którymś z wyznaczonych punktów w 775 miejscowościach.

W sobotę przed południem, kilka godzin po rozpoczęciu głosowania, stwierdzono spowolnienie działania systemu oddawania głosów w prawyborach, a potem całkowicie przestał on działać. Krajowa Komisja Prawyborcza oznajmiła, że doszło do ataku DoS i zarządziła wstrzymanie głosowania - zarówno przez internet, jak i osobistego - do poniedziałku.

Pierwsza tura opozycyjnych prawyborów miała trwać do 26 września, ale ze względu na wstrzymanie głosowania przedłużono ją do 28 września. Ma ona wyłonić jednego opozycyjnego kandydata, który będzie rywalizować z kandydatem partii rządzących w każdym jednomandatowym okręgu wyborczym, oraz opozycyjnego kandydata na premiera.

Sześć najważniejszych partii opozycyjnych - Węgierska Partia Socjalistyczna (MSZP), narodowy Jobbik, ekologiczna partia Polityka Może Być Inna, liberalne Momentum, Koalicja Demokratyczna (KD) oraz liberalno-ekologiczny Dialog - po raz pierwszy zawiązało sojusz wyborczy przed wyborami parlamentarnymi przewidzianymi na wiosnę przyszłego roku, by nie rozdrabniać głosów oddanych na opozycję.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska