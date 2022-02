Węgry: Wzrost PKB w 2021 roku wyniósł rekordowe 7,1 proc.

Wzrost PKB w zeszłym roku wyniósł na Węgrzech rekordowe w historii kraju 7,1 proc., zaś w stosunku do roku 2019, czyli sprzed pandemii – 2,1 proc. – poinformował we wtorek Centralny Urząd Statystyczny (KSH).

Minister finansów Węgier Mihaly Varga komentując te dane podkreślił, że dowodzą one skuteczności polityki gospodarczej opartej o niskie podatki, wspieranie rodzin i firm oraz inwestycje.

Według szefa resortu finansów w bieżącym roku wzrost gospodarczy może sięgnąć 5,9 proc.

Szczegółowe dane dotyczące ubiegłorocznego wzrostu zostaną opublikowane za dwa tygodnie, ale gospodarczy portal Portfolio podkreśla, że dobrze wypadły sektory produkcyjne, np. w ostatnim kwartale przemysł zdołał zwiększyć produkcję mimo problemów z zaopatrzeniem.

Bardzo dobre wyniki osiągnęło też budownictwo - w grudniu przyczyniło się ono do wzrostu PKB w takim samym stopniu jak przemysł, choć jest to sektor kilkakrotnie mniejszy. Grudniowa produkcja w sektorze budownictwa przekroczyła o 29 proc. wartość z grudnia 2020 roku, do czego z pewnością przyczyniło się obniżenie VAT na nowe mieszkania z 27 do 5 proc.

"Na skutek silnego popytu krajowego mogło dojść do ożywienia konsumpcji, tym bardziej że ograniczenia przeciwepidemiczne nie były już w tym okresie obciążeniem. Miesięczne dane drobnego handlu wskazują, że ożywiły się wydatki gospodarstw domowych, co było korzystne także dla usług" - podkreśla Portfolio.

