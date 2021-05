Węgry: Zaczyna się szczepienie kolejnych grup ludności; fala zakażeń koronawirusem opada

Rejestracja do szczepienia kolejnych grup ludności, m.in. cudzoziemców bez węgierskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, rozpoczęła się we wtorek na Węgrzech. Tymczasem liczba nowych zakażeń koronawirusem spadła do poziomu najniższego od 22 września 2020 roku.

Od wtorku mogą się rejestrować do szczepienia mieszkający na Węgrzech cudzoziemcy, którzy nie posiadają węgierskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, a także mieszkający za granicą Węgrzy. Najpierw - w połowie maja - rozpocznie się szczepienie tej pierwszej grupy.

Dotychczas na Węgrzech zaszczepiono przeciw Covid-19 co najmniej jedną dawką 4,1 mln osób, przy czym ponad 2 mln otrzymało już także drugą dawkę.

W kraju opada trzecia fala epidemii koronawirusa. Liczba nowych zakażeń spadła we wtorek do poziomu sprzed drugiej fali z jesieni ubiegłego roku. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 726 nowych infekcji, zmarło też 137 chorych na Covid-19. Coraz mniej osób cierpiących na tę chorobę wymaga leczenia szpitalnego - obecnie 4739.

Od soboty wprowadzono szereg ułatwień dla osób posiadających kartę poświadczającą ochronę przed koronawirusem poprzez zaszczepienie lub przejście Covid-19. Osoby te mogą korzystać m.in. z lokali restauracyjnych i kawiarni nie tylko na tarasach, ale i wewnątrz, mogą zatrzymywać się hotelach oraz zabierać do nich dzieci, a także odwiedzać ogrody zoologiczne, muzea, teatry, kina i biblioteki, kluby fitness, pływalnie i lodowiska.

Godzina policyjna została dla wszystkich skrócona i zaczyna się o godz. 24, zaś kończy o 5 rano. Sklepy mogą być otwarte do godz. 23.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska