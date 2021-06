Węgry zaproponują szczepienia mieszkańcom rejonów przygranicznych sąsiednich państw

Węgry zaproponują szczepienia przeciw koronawirusowi mieszkańcom rejonów przygranicznych sąsiednich państw, niezależnie od narodowości tych osób – poinformowano na rządowym portalu we wtorek późnym wieczorem. Szczepienia miałyby się odbywać na Węgrzech.

Do szczepienia byłyby uprawnione osoby powyżej 18. roku życia. Chętni mogliby od lipca przekroczyć granicę w wyznaczonych punktach i zaszczepić się w określonym punkcie szczepień.

Nie byłoby przy tym możliwe wybieranie szczepionki - dana osoba miałaby prawo tylko do tego preparatu, który zostanie jej zaproponowany.

Według władz Węgier może to zwiększyć ochronę przed koronawirusem ludności Węgier, a także Węgrów z państw sąsiednich.

Do tej pory na Węgrzech zaszczepiono przeciw Covid-19 co najmniej jedną dawką ponad 5,4 mln spośród ponad 9,7 mln mieszkańców, a obie dawki otrzymało 4,6 mln osób. Zgłasza się jednak niewiele nowych osób do szczepienia. Po dzieciach od 12. roku życia kolejną uprawnioną do niego grupą byli Węgrzy z państw ościennych i cudzoziemcy mieszkający na Węgrzech.

Na Węgrzech stosowano szczepionki firm: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen (Johnson & Johnson) oraz chińskiego koncernu Sinopharm, a także rosyjski preparat Sputnik V.

Na Węgrzech opadła już trzecia fala epidemii. W ciągu ostatniej doby wykryto 91 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zmarło ośmiu chorych z Covid-19. Liczba aktywnych przypadków spadła do nieco ponad 41 tys., a opieki szpitalnej wymaga 241 tys. osób (w szczycie trzeciej fali liczba hospitalizowanych przekraczała 12 tys.).

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska