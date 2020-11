Węgry: Zmarł założyciel zespołu Omega Laszlo Benkoe

Założyciel węgierskiego zespołu rockowego Omega, którego największym przebojem była piosenka „Dziewczyna o perłowych włosach”, Laszlo Benkoe zmarł w środę nad ranem na raka – poinformował wokalista zespołu Janos Kobor.

"Omega po raz ostatni wystąpiła z koncertem na stadionie Sportarena (w Budapeszcie). W ciągu kilku tygodni ukaże się najnowsza płyta Omegi, "Testamentum", na którą Laci (zdrobnienie od Laszlo) czekał chyba najbardziej. Od dłuższego czasu już tylko my dwaj pozostawaliśmy w zespole spośród założycieli. Czuliśmy się jak ostatni Mohikanie" - powiedział Kobor.

Benkoe, który grał głównie na instrumentach klawiszowych, ale także dętych, założył Omegę w 1962 r. Był to najpopularniejszy węgierski zespół rockowy wszechczasów. Sprzedał ponad 50 mln płyt na całym świecie.

Artysta mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla agencji MTI, że członkowie zespołu mieli szczęście, iż powstał on w czasach, gdy muzyka rockowa startowała na świecie. "Beatlesi, Stonesi też zaczynali w 1962 r. Kim oni byli dla świata, tym my byliśmy dla bloku socjalistycznego" - powiedział.

Urodzony w 1943 r. w Szombathely przy granicy z Austrią Benkoe ukończył politechnikę i właśnie w akademiku politechniki Omega wystąpiła po raz pierwszy 23 września 1962 r.

Wielką popularność zespół zdobył po dołączeniu do podstawowego składu drugiego klawiszowca Gabora Pressera, który okazał się świetnym kompozytorem. To właśnie Presser był stworzył muzykę do "Dziewczyny o perłowych włosach".

Od lat 80. Benkoe tworzył też płyty solowe, komponował muzykę filmową i teatralną. W latach 90. był też dyrektorem wytwórni płytowej Hungaroton Gong.

"Miliony miłośników i wielbicieli w kraju i na świecie opłakują tę kluczową postać węgierskiej muzyki rockowej" - napisano na profilu Omegi na Facebooku.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska