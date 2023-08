Węgry zwiększają import rosyjskiego gazu, a Zachód pozostaje bezradny

Pomimo blokowania środków unijnych, Budapeszt nie rezygnuje ze swojej prorosyjskiej i antyzachodniej polityki. Węgry nadal zwiększają import rosyjskiego gazu, a pomaga im w tym Serbia.

Większość rosyjskiego gazu trafia na Węgry tranzytem przez Serbię odnogą gazociągu Turkish Stream, a Węgry magazynują na swoim terytorium ponad 100 mln metrów sześciennych gazu dla Serbii.

W grudniu 2022 roku Komisja Europejska zamroziła Węgrom środki w wysokości 6,3 mld euro z funduszu spójności.

Rządzący od 2010 roku Viktor Orbán wdrożył strategię dyplomatyczną "wschodniego otwarcia", która w dużej mierze opiera się na partnerstwach i umowach handlowych z krajami takimi jak Rosja i Chiny.

Węgiersko-serbska spółka joint venture, zajmująca się handlem gazem na rynku europejskim, rozpocznie działalność we wrześniu. Węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó ogłosił to w wiadomości wideo na swojej stronie na Facebooku po spotkaniu premiera Viktora Orbána z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem, który odwiedził Budapeszt.

Umowa o utworzeniu wspólnej regionalnej spółki handlu gazem została podpisana przez szefów węgierskiej spółki MVM i serbskiego Serbiagaz w czerwcu tego roku.

Szijjártó zauważył, że oba kraje z powodzeniem współpracują w dziedzinie energetyki, zapewniając wzajemne bezpieczeństwo energetyczne. Zaznaczył, że większość rosyjskiego gazu trafia na Węgry tranzytem przez Serbię odnogą gazociągu Turkish Stream, a Węgry magazynują na swoim terytorium ponad 100 mln metrów sześciennych gazu dla Serbii.

Węgierski minister poinformował również, że Vuczić zapewnił premiera Viktora Orbána, że Serbia jest gotowa zagwarantować zwiększenie dostaw rosyjskiego gazu na Węgry gazociągiem Turkish Stream przez swoje terytorium w przypadku wstrzymania przez Ukrainę tranzytu rosyjskiego paliwa do Europy.

To zwiększenie przepływu gazu przez Serbię ma zrekompensować straty Budapesztu, które będą wiązały się z zamknięciem gazociągu przebiegającego przez Ukrainę.

- Większość rosyjskiego gazu trafia na Węgry przez Serbię, a w ostatnich dniach słyszeliśmy, że Ukraina zamierza rozwiązać umowę z Rosją w sprawie tranzytu gazu do Europy. Serbski prezydent dał jasno do zrozumienia, że jeśli Węgry chcą zwiększyć tranzyt gazu ziemnego przez Serbię, Serbia może zapewnić niezbędne zdolności transportowe - powiedział Szijjártó w wiadomości wideo na swojej stronie na Facebooku.

W tym kontekście Szijjártó podkreślił, że gazociąg Turkish Stream jest gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Węgier. Potwierdził również, że kraj zamierza kontynuować dywersyfikację szlaków i źródeł dostaw paliwa, w tym poprzez gaz z Azerbejdżanu, a w przyszłości też z Turkmenistanu.

Unia Europejska jest coraz bardziej zniecierpliwiona polityką Węgier

W przypadku gazu Węgry nie podporządkowały się zaleceniom Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia konsumpcji tego surowca, co wywoływało coraz większą determinację Komisji Europejskiej wobec egzekwowania zasad praworządności na Węgrzech.

Bruksela, w związku z torpedowaniem przez Budapeszt wspólnotowej polityki energetycznej wymierzonej w Rosję, usztywniła swoje stanowisko. W grudniu 2022 roku Komisja Europejska zamroziła Węgrom środki w wysokości 6,3 mld euro z funduszu spójności, tłumacząc to problemami z przestrzeganiem praworządności na Węgrzech. Było to pierwsze tego rodzaju działanie Komisji Europejskiej wobec państwa członkowskiego w historii UE.

Biorąc pod uwagę to, że nie nastąpiła wtedy jakaś jakościowa zmiana na Węgrzech w obszarze przestrzegania zasad demokratycznych i praworządności, z którymi według Komisji Europejskiej Budapeszt ma trudności już od początku roku 2010, można domniemywać, że tak zdecydowana reakcja Brukseli, polegająca na odebraniu funduszy, była powiązana raczej z nielojalnością premiera Viktora Orbána w zakresie polityki wobec Rosji.

W kwestii sprowadzania ropy z Rosji przez Węgry Unia Europejska jest bardziej wyrozumiała

Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kwestii sprowadzania ropy z Rosji wygląda odmiennie niż w kwestii gazu. Unia Europejska w ramach szóstego pakietu sankcji nałożyła embargo na rosyjską ropę. Jednocześnie Węgry i Słowacja zostały okresowo wyłączone z sankcji i nadal mogą importować ropę naftową z Rosji do końca 2023 roku w ramach istniejących kontraktów, Bułgaria może tymczasowo importować ropę naftową drogą morską, a Chorwacja próżniowy olej napędowy. Te odstępstwa, w szczególności wobec Słowacji i Węgier, miały zapobiec wetu Bratysławy i Budapesztu wobec całego pakietu sankcji.

Słowacja jest państwem, które było najbardziej uzależnione od importu rosyjskiej ropy w Unii Europejskiej. Bratysława importowała z Rosji ponad 70 proc. ropy. Decyzja KE wynikała również z trudności dla tych państw, nieposiadających dostępu do morza, ze sprowadzaniem ropy z alternatywnych źródeł. Polska przed inwazją Rosji na Ukrainę zaczęła dywersyfikować dostawców ropy i już w czwartym kwartale 2022 roku największym dostawcą tego paliwa do naszego kraju stała się Arabia Saudyjska. W tym samy czasie rosyjska ropa stanowiła już "tylko" 22 proc. importu. Po wprowadzeniu sankcji na dostawy ropy rosyjskiej tankowcami takie dostawy do polskich portów ustały.

Kontekst polityczny współpracy energetycznej z Rosją. Węgry oddalają się od Unii Europejskiej

"Premier Węgier Viktor Orbán, samozwańczy zwolennik "nieliberalnej demokracji", często charakteryzuje się agresywną postawą wobec Zachodu i oczekuje się, że wykorzysta rozmowy do wzmocnienia dwustronnych stosunków ze wschodnimi partnerami" - pisze serwis Euronews.

20 sierpnia szef węgierskiego rządu przyjął przywódców Turcji, Serbii, Kataru i wielu krajów Azji Środkowej, co jest oznaką ciągłego dryfu kraju europejskiego w kierunku wschodniej strefy wpływów. Węgierski przywódca zorganizował liczne dwustronne spotkania ze swoimi wschodnimi odpowiednikami w kontekście obchodów Dnia Świętego Stefana (węgierskie święto narodowe upamiętniające założenie państwa ponad 1000 lat temu).

Skład gości, pozbawiony przedstawicieli sojuszników Węgier w Unii Europejskiej i NATO, odzwierciedla dążenie Orbána do zwiększenia współpracy dyplomatycznej i politycznej z autokracjami na Bałkanach i w Azji. Rządzący od 2010 roku Orbán wdrożył strategię dyplomatyczną "wschodniego otwarcia", która w dużej mierze opiera się na partnerstwach i umowach handlowych z krajami takimi jak Rosja i Chiny.