Węgry: Żywy łańcuch przeciwko zmianom w Akademii Teatralno-Filmowej

Żywy łańcuch w centrum Budapesztu utworzyli w niedzielę studenci Akademii Teatralno-Filmowej (SZFE) i ich sympatycy, protestując przeciwko przekształceniom, które ich zdaniem pozbawiają uczelnię autonomii.

Kilka tysięcy uczestników akcji przeszło spod siedziby SZFE, mijając budynki Uniwersytetu Loranda Eoetvoesa (ELTE), Uniwersytetu Korwina i Węgierskiej Akademii Nauk na plac Kossutha przed parlamentem. Skandowano m.in. "Wolnego kraju, wolnego uniwersytetu".

Przed parlamentem rozdano i odczytano dokument przygotowany przez Senat uczelni, w którym napisano, jak wyobraża on sobie współpracę z Ministerstwem Innowacji i Technologii. Tekst zostawiono na postumencie posągu lwa przed parlamentem. Na zakończenie odśpiewano hymn.

Decyzją parlamentu Węgier uczelnia podlega od 1 września nowo powstałej fundacji, która będzie też zarządzać jej majątkiem. Fundacją kieruje pięcioosobowy zarząd, którego prezesem został mimo protestów kierownictwa uczelni i studentów dyrektor Teatru Narodowego Attila Vidnyanszky. Do zarządu nie weszli kandydaci proponowani przez uczelnię. Senat uczelni poinformował, że pozbawiono go prawa do decydowania o sprawach budżetowych, organizacyjnych i personalnych.

Zmiany te wywołały protesty na uczelni. Kierownictwo i członkowie Senatu SZFE zrezygnowali w proteście ze stanowisk, a studenci rozpoczęli okupację budynku.

Ministerstwo Innowacji i Technologii zadeklarowało, że celem zmiany modelu funkcjonowania uczelni jest stworzenie studentom elastyczniejszych i bardziej przewidywalnych warunków nauczania, co podniesie poziom ich kształcenia.

Vidnyanszky w odpowiedzi na protesty dotyczące mianowania go prezesem mówił wcześniej, że uczelnią rządzi "klika i banda", a uczciwi specjaliści chcący zmian nie śmią się odezwać. Zapewnił też, że chce budować, a nie niszczyć. Zapytał również, dlaczego wciąż kwestionuje się rację bytu kultury narodowej.

