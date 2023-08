Węgrzy chcą na nowo sporządzić mapę gazową Europy

Węgry chcą stać się europejskim hubem dla turkmeńskiego gazu. Na przeszkodzie stoi jednak brak infrastruktury i konkretnych działań. Budapesztowi będzie ciężko na nowo sporządzić mapę gazową Europy.

Budapeszt jest pierwszą unijną stolicą, którą odwiedził prezydent Turkmenistanu.

Dyskusje dotyczyły różnych obszarów, ale tym najważniejszym stały się deklaracje w zakresie współpracy w dziedzinie energetyki.

Ambicje Węgier, by ściągnąć turkmeński gaz do Europy, mogą być jednak niemożliwe do realizacji. Podstawową barierą jest kwestia stworzenia infrastruktury przesyłowej.

W drugiej połowie sierpnia 2023 r. Serdar Berdymuchamedow, prezydent Turkmenistanu, przebywał z roboczą wizytą na Węgrzech. Tym samym Budapeszt stał się pierwszą stolicą na terenie UE, którą młody Berdymuchamedow odwiedził po objęciu urzędu.

Prezydent Turkmenistanu przybył na zaproszenie premiera Viktora Orbana, który zaledwie kilkanaście tygodni wcześniej gościł w Turkmenistanie, tym samym sierpniowa wizyta Berdymuchamedowa stanowiła kontynuację rozmów z czerwca tego roku. Dyskusje dotyczyły różnych obszarów, ale tym najważniejszym stały się deklaracje w zakresie współpracy w dziedzinie energetyki.

Węgry chcą stać się europejskim hubem dla turkmeńskiego gazu

Wedle Petera Szijjarto, szefa węgierskiej dyplomacji, władze Turkmenistanu chciałyby, aby Węgry stały się krajem kupującym turkmeński gaz oraz państwem tranzytowym dla surowca. Już podobno zawarto porozumienie polityczne w tym zakresie, a teraz kolej na firmy, które mają kontynuować negocjacje handlowe. Na portalu upstreamonline.com w kontekście rozmów prowadzonych na Węgrzech padło nawet stwierdzenie, że przywódcy państw zbierają się na Węgrzech, „aby na nowo sporządzić mapę gazową Europy”.

Mimo tych nośnych sloganów sukces takiego przedsięwzięcia wydaje się jednak mało prawdopodobny, o czym zapewne wie sam premier Orban. Za “matkę prawdopodobnej porażki” będzie ewentualnie mógł uznać Brukselę.

Brakuje unijnej determinacji i przede wszystkim infrastruktury do przesyłu gazu

Komisja Europejska i Rada co jakiś czas wysyłają do Aszchabadu pozytywne sygnały w zakresie ewentualnego importu gazu. Dla przykładu w ubiegłym roku, już po wybuchu wojny na Ukrainie, do Turkmenistanu udała się Terhi Hakala, stała przedstawicielka UE ds. Azji Środkowej.

Niemniej podstawową barierą dla rozwoju tych relacji jest kwestia stworzenia infrastruktury przesyłowej.

Przez lata funkcjonujące gazociągi uzależniły Turkmenistan od eksportu do Chin i Rosji. W praktyce nie ma rurociągu, którym mógłby być transportowany gaz z Turkmenistanu do UE. Dalece wątpliwe jest także, aby Wspólnota chciała sfinansować taki projekt, szczególnie w kontekście obecnej polityki stopniowego odchodzenia od energetyki opartej o surowce nieodnawialne.

Turkmenistan od Węgier, które chcą stać się hubem dla turkmeńskiego gazu w UE, oddziela ponad 3 tysiące km, w tym Morze Kaspijskie i Morze Czarne. Turkmenistan od lat boryka się z kryzysem gospodarczym. Realizuje też nowe projekty infrastruktury przesyłu gazu do Chin, będących już obecnie głównym odbiorcą turkmeńskiego gazu. Aszchabad niezmiennie zapewnia również o swoim zaangażowaniu w budowę rurociągu TAPI (Turkmenistan, Afganistan, Pakistan, Indie). W listopadzie 2021 r. Turkmenistan, Iran i Azerbejdżan zawarły trójstronną umowę o wymianie gazu. Umowa wskazywała, że Turkmenistan będzie eksportował gaz ziemny do Iranu, a Azerbejdżan dostarczy równoważną ilość surowca na granicę Turkmenistanu z Iranem. W praktyce relacje gazowe Turkmenistanu z Iranem nie układają się jednak bezproblematycznie, ponieważ co jakiś czas pojawia się problem zadłużenia Iranu względem Turkmenistanu.

W świetle powyższych faktów można uznać, że turkmeńsko-węgierskie relacje gazowe nie wyjdą w najbliższym czasie poza deklaracje. Władze w Aszchabadzie pokazują swoją ciągłą gotowość do realizacji projektów z Europejczykami, by zdywersyfikować paletę odbiorców. Węgrom te deklaracje służą bardziej do tworzenia wizerunku państwa sprawczego. W razie niepowodzeń projektów turkmeńskich będą mogły za wszystko obwinić Brukselę.

